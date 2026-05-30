Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ năm 2026

Chiều 30/5, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh tổ chức bế mạc và trao giải hội thi cấp khu vực các xã, phường trung tâm tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao giải Nhất cho thí sinh.

Sau 4 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã lựa chọn các chuyên đề, truyền đạt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin, truyền đạt đầy đủ nội dung, làm chủ được kiến thức, có liên hệ thực tiễn. Phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới, dẫn chứng minh họa phù hợp, cập nhật tư liệu kịp thời, làm sâu sắc, phong phú, tạo sự tập trung và thuyết phục người nghe, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. 100% thí sinh sử dụng phương tiện, thiết bị công nghệ hỗ trợ cho bài thuyết trình.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại lễ bế mạc hội thi.

Kết quả, hội thi có 28 thí sinh đạt điểm giỏi, 41 thí sinh đạt điểm khá. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 19 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Đồng thời lựa chọn 8 thí sinh có điểm cao nhất tiếp tục tham dự hội thi chung kết cấp tỉnh.

Giải Nhất hội thi thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Việt Hà - Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng thí sinh giành giải Nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sẽ được tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân. Hội thi là hoạt động sinh hoạt chuyên môn phong phú, đa dạng; vừa có tính lý luận, khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn cao.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhì, Ba cho các thí sinh.

Đồng chí tin tưởng rằng sau hội thi, với những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm rút ra, mỗi đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên khi trở về địa phương, đơn vị công tác sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Đến nay, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 2026 cho 147 xã, phường và 4 Đảng ủy trực thuộc đã được tổ chức thành công. Qua 3 hội thi cấp khu vực, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 15 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tiếp tục dự hội thi cấp tỉnh, trong đó khu vực trung tâm tỉnh và 4 Đảng ủy trực thuộc có 8 thí sinh; khu vực Vĩnh Phúc có 3 thí sinh; khu vực Hòa Bình có 4 thí sinh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Lê Hoàng