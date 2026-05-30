Phú Thọ trao quyết định tuyển dụng 1.334 giáo viên và nhân viên trường học

Chiều 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 cho các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc kỳ tuyển dụng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung, kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

Công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục được tỉnh triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Trong kỳ tuyển dụng có 5.948 thí sinh đăng ký dự tuyển, trong đó 5.135 thí sinh đủ điều kiện tham gia. Trong 31 thí sinh thuộc diện thu hút nhân tài, Hội đồng tuyển dụng đã lựa chọn 29 thí sinh xuất sắc bổ sung vào đội ngũ viên chức ngành Giáo dục tỉnh.

Đối với kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025, toàn tỉnh có 5.106 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào 1.476 chỉ tiêu thuộc 47 vị trí việc làm.

Kết quả, đã tuyển dụng được 1.334 giáo viên và nhân viên trường học ở tất cả các vị trí tuyển dụng. Đây là kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương còn thiếu giáo viên và những vị trí việc làm cấp thiết.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục cho các thí sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc trở thành viên chức ngành Giáo dục không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí mong muốn các viên chức mới nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; giữ vững đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề, yêu học sinh; tích cực xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.

Quang cảnh buổi lễ.

Lê Minh