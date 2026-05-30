Phú Thọ trao quyết định tuyển dụng 1.334 giáo viên và nhân viên trường học

{title}
{publish}
{head}
Chiều 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 cho các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc kỳ tuyển dụng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung, kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.
Đồng chí Trịnh Thế Truyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.
Công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục được tỉnh triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Trong kỳ tuyển dụng có 5.948 thí sinh đăng ký dự tuyển, trong đó 5.135 thí sinh đủ điều kiện tham gia. Trong 31 thí sinh thuộc diện thu hút nhân tài, Hội đồng tuyển dụng đã lựa chọn 29 thí sinh xuất sắc bổ sung vào đội ngũ viên chức ngành Giáo dục tỉnh.
Đối với kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025, toàn tỉnh có 5.106 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào 1.476 chỉ tiêu thuộc 47 vị trí việc làm.
Kết quả, đã tuyển dụng được 1.334 giáo viên và nhân viên trường học ở tất cả các vị trí tuyển dụng. Đây là kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương còn thiếu giáo viên và những vị trí việc làm cấp thiết.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục cho các thí sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc trở thành viên chức ngành Giáo dục không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.
Đồng chí mong muốn các viên chức mới nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; giữ vững đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề, yêu học sinh; tích cực xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.
Quang cảnh buổi lễ.
Lê Minh
baophutho.vn Sáng 30/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2026 (năm 2570 Phật lịch). Dự chương...
baophutho.vn Sáng 30/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch Vovinam các câu lạc bộ...
baophutho.vn Mỗi khi trời chuyển mưa, nhiều hộ dân ở xóm Cạn Thượng, xã Cao Phong lại sống trong cảnh thấp thỏm, bất an. Dòng nước đục ngầu từ cung sạt lở...
baophutho.vn Ngày 29/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi...
baophutho.vn Ngày 29/5, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra...
baophutho.vn Ngày 29/5, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”. Hội nghị...
baophutho.vn Ngày 29/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.