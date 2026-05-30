Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2026

Sáng 30/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2026 (năm 2570 Phật lịch). Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Hải – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo xã Phù Ninh...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Tại chương trình, các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức Khánh đản – Lễ Mộc Dục – Tắm Phật và tặng hoa, quà chúc mừng. Chúc cho Tôn đức Tăng ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố, đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng quà chúc mừng.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm đã cung tuyên thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tới toàn thể các vị đại biểu, các tăng ni, phật tử.

Theo đó, năm 2026, đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau việc sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển. Nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật, các tăng ni, Phật tử tin tưởng khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho Nhân dân thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp.

Lãnh đạo xã Phù Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng.

Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026), tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, do đó chư vị Tôn túc, Tăng Ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm cung tuyên thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Chương trình cũng đã tuyên đọc diễn văn Phật đản 2570 của Trưởng lão hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa của Phật đản, cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; cầu cho đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự cường, khát vọng vươn lên và ánh sáng trí tuệ của văn hóa dân tộc...

Lê Hoàng