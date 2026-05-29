Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm và làm việc tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Urban Area

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, sáng 29/5, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng - Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Urban Area.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Gary Tseng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cùng lãnh đạo dự án Phú Mỹ Khang - Hòa Bình Phú Thọ.

Trong chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã tham quan tổng thể Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Urban Area; làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Tại buổi làm việc, ông Gary Tseng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đến thăm, làm việc với doanh nghiệp. Nhấn mạnh bước chuyển dịch chiến lược của Phú Mỹ Hưng, ông cho biết, sau hơn 30 năm khẳng định thương hiệu với khu đô thị kiểu mẫu tại Nam Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), Phú Mỹ Hưng lựa chọn Phú Thọ là điểm đến tiếp theo trong hành trình phát triển lâu dài. Điều này cho thấy Phú Thọ đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực và uy tín quốc tế.

Thông tin về Cụm dự án đô thị sinh thái Phú Mỹ Khang tại Phú Thọ, ông Gary Tseng cho biết, cụm 4 dự án đô thị sinh thái tại xã Thịnh Minh có vị trí thuận lợi bên hồ Đầm Bài, cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển. Dự án hướng tới mô hình đô thị sinh thái hài hòa với thiên nhiên, tích hợp đa chức năng gồm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, giải trí và không gian sống bền vững. Dự án có sự tham gia của các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, tích hợp khu nghỉ dưỡng cao cấp do thương hiệu quốc tế vận hành cùng các công trình kiến trúc biểu tượng và không gian công cộng độc đáo.

Hiện tại, dự án đang được triển khai quyết liệt, phấn đấu cuối năm 2026 sẽ hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai; năm 2027 chính thức đưa các sản phẩm của dự án ra thị trường.

Tổng Giám đốc Phú Mỹ Hưng đánh giá cao tinh thần cởi mở, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, giao đất; đồng thời khẳng định Phú Thọ là điểm đến đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư nhờ tinh thần hợp tác chân thành, chuyên nghiệp.

Đại diện Phú Mỹ Hưng bày tỏ mong muốn làm “cầu nối”, khuyến khích các nhà đầu tư khác cùng đến Phú Thọ để xây dựng tỉnh nhà phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ban lãnh đạo Tập đoàn và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp cũng như việc hợp tác với các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới để thiết kế các công trình đẳng cấp mang tầm thời đại.

Nhấn mạnh lợi thế hạ tầng kết nối với thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, đến tháng 6/2026, tuyến đường 6 làn xe từ Hòa Lạc đến ranh giới tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành. Tỉnh cũng quyết tâm khởi công đoạn tiếp theo theo hình thức PPP để nâng cấp từ 2 làn lên 4 làn xe trong năm nay. Cùng với đó, tuyến đường sắt đô thị dọc trục Hòa Lạc trong tương lai sẽ tạo động lực phát triển mạnh cho khu vực.

Từ kinh nghiệm phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp trong quá trình quy hoạch, phát triển dự án Phú Mỹ Khang tại Phú Thọ cần tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên như hồ Đầm Bài, hệ thống núi non và các sân golf lân cận; đồng thời chú trọng thu hút, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng để thu hút nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính trong và ngoài nước.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đưa dự án của Phú Mỹ Hưng vào “luồng xanh” ưu tiên; yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ tối đa, bảo đảm đúng quy định, phấn đấu rút ngắn khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các thủ tục còn tồn tại như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và nộp tiền thay thế; phê duyệt thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng; thủ tục môi trường; giao đất và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại diện dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, hoàn thành toàn bộ các thủ tục liên quan để chính thức khởi công dự án trong quý IV/2026, tạo điểm nhấn phát triển mới cho khu vực.

Đinh Vũ