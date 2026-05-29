Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên

Nhiệm kỳ vừa qua, từ các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Phú Thọ ngày càng lớn mạnh, nổi bật với tinh thần xung kích, sáng tạo, để lại dấu ấn sâu đậm. Các cấp bộ Hội đã chú trọng các hành động thực tế, bám sát nhu cầu của đời sống, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, Hội LHTN các cấp trong tỉnh tiếp tục được khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

Các mô hình chuyển đổi số được Hội LHTN các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Xung kích vì cộng đồng

Các cấp bộ Hội thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện. Nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong học và làm theo Bác được triển khai hiệu quả như tổ chức các hội thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, xây dựng tủ sách Bác Hồ, nhật ký làm theo lời Bác... Qua đó tạo môi trường giáo dục sinh động, giúp thanh niên rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và “Thanh niên sống đẹp”, tuyên truyền những thông tin tốt, câu chuyện đẹp, các tấm gương tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội thông qua các chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; Lan tỏa các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thường xuyên tương tác trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp, toàn diện từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều công trình, phần việc cụ thể, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, tình nguyện của tổ chức Hội. Chủ trương “3 liên kết” được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động sáng tạo, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội: Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện” chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết; Tháng Thanh niên; tổ chức chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè... Các cấp bộ Hội triển khai rộng khắp qua chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu thông qua các hoạt động thắp sáng tuyến đường điện nông thôn; xây mới, sửa chữa xoá nhà tạm, nhà dột nát; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên, xóa điểm đen về rác thải vệ sinh môi trường...Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được tập trung vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa ứng xử, văn minh công cộng bảo vệ môi trường.

Tiên phong khởi nghiệp

Các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác thông qua các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi và hoạt động của 333 câu lạc bộ, đội, nhóm. Phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” được triển khai có hiệu quả. Duy trì các quỹ khuyến học, học bổng, giải thưởng: Chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Chắp cánh ước mơ”, kết nối nguồn lực, tổ chức các lớp tiếng Anh, tiếng Trung miễn phí cho thanh niên.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được cụ thể hóa và triển khai thực hiện rộng rãi trong thanh niên công nhân, viên chức, thanh niên trường học, thanh niên lực lượng vũ trang. Các cấp bộ Hội luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ, hội viên, thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất, góp phần tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các cấp bộ Hội trong tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thông qua việc duy trì 192 “Tổ công nghệ số cộng đồng” với hơn 2.200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong năm 2025, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được Hội LHTN các cấp trong tỉnh triển khai với nhiều kết quả thiết thực. Song song với đó là các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh tổ chức các buổi tập huấn, lớp học số cộng đồng về dịch vụ hành chính công cho người dân, thăm tặng quà động viên các đơn vị; duy trì 115 đội hình thanh niên tình nguyện với 7.765 ĐVTN, hội viên hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến như: Thực hiện phân loại đối tượng, hướng dẫn người dân làm hồ sơ, sử dụng phần mềm VNeID, triển khai hỗ trợ đổi Thẻ đảng viên; triển khai nền tảng “Mặt trận số”...

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai qua hỗ trợ, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đầu ra và kết nối với các dự án, mô hình khởi nghiệp... Hội Sinh viên các trường đại học tiếp tục duy trì hiệu quả các câu lạc bộ khởi nghiệp, thường xuyên kết nối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị về các nội dung: Khởi nghiệp, lập nghiệp, quản lý tài chính, an toàn trên không gian mạng... nhằm phát huy được vai trò hỗ trợ, kết nối các sinh viên có đam mê khởi nghiệp. Các câu lạc bộ hoạt động dựa trên nền tảng lấy kỹ năng và kinh nghiệm việc làm của sinh viên làm trung tâm, từ đó, tạo tiền đề giúp sinh viên có thể phát huy tối đa kiến thức trên giảng đường và kết hợp áp dụng vào thực tiễn.

Nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác định khẩu hiệu hành động: Thanh niên Phú Thọ: Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa khẩu hiệu này, các cấp bộ Hội tập trung xây dựng, bồi dưỡng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường, có đạo đức trong sáng, lối sống đẹp, có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, xung kích, tình nguyện, tiên phong, sáng tạo. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, đảm bảo vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đoàn kết, thống nhất về tổ chức và hành động, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng hiện đại, văn minh.

Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh