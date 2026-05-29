Khơi thông nguồn lực từ chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 29/5, tại Trung tâm hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon (Thành phố Hồ Chí Minh), UBND tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đầu tiên của tỉnh Phú Thọ sau cột mốc hợp nhất địa giới hành chính, mở ra không gian kết nối sâu rộng, đưa làn sóng đầu tư từ các tỉnh phía Nam hướng về cội nguồn Đất Tổ.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ. Về phía đại biểu khách mời có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các tổ chức quốc tế cùng gần 200 doanh nhân, các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư chiến lược hàng đầu trong và ngoài nước đang hoạt động tại khu vực phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, hội nghị là diễn đàn quan trọng để tỉnh Phú Thọ chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư khu vực phía Nam về tầm nhìn, định hướng và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa cùng dư địa phát triển rộng lớn và liên kết vùng mạnh mẽ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Central Retail Việt Nam về xây dựng Trung tâm thương mại GO

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Nafoods Group về dự án nhà máy chế biến nông nghiệp.

Với diện tích hơn 9,3 nghìn km2, dân số khoảng 4 triệu người, Phú Thọ hiện có vị trí địa kinh tế chiến lược khi tiếp giáp với 7 địa phương, là trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cầu nối giữa vùng Thủ đô với khu vực Tây Bắc.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô công bố Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Năm 2025, kinh tế của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD. Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phú Thọ nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025 và đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số tiếp cận nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến, đề xuất của nhà đầu tư tại hội nghị.

Nhấn mạnh mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại và logistics. Đến năm 2045, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới gồm “Ba hành lang kinh tế - Một vành đai sinh thái - Năm trục động lực”; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Đô - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ công bố danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 3/3/2026 của UBND tỉnh.

Theo đó, Phú Thọ ưu tiên thu hút đầu tư vào 175 danh mục dự án, chương trình trọng điểm thuộc các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và quản trị hiện đại. Danh mục gồm 6 nhóm lĩnh vực trọng tâm: Công nghiệp trong các khu công nghiệp; công nghiệp trong các cụm công nghiệp; đô thị, thương mại, dịch vụ và nhà ở; y tế, giáo dục, du lịch, môi trường; nông, lâm, thủy sản ứng dụng công nghệ cao; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Đại diện các danh nghiệp, nhà đầu tư phát biểu đánh giá cao môi trường pháp lý ổn định, đồng bộ sau sáp nhập và đặc biệt ấn tượng với các giải pháp cải cách hành chính hỗ trợ nhà đầu tư mạnh mẽ mà tỉnh Phú Thọ đang triển khai.

Cùng với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, tỉnh cũng công khai 10 lĩnh vực hạn chế và 12 lĩnh vực không thu hút đầu tư nhằm kiên quyết từ chối các dự án tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường hoặc sử dụng công nghệ lạc hậu, khẳng định quan điểm phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Trong phiên thảo luận, dưới sự chủ tọa của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, hiến kế mở đường từ đại diện các tập đoàn kinh tế hàng đầu như: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn DIC, Tập đoàn AMATA, Tổng công ty Viglacera, T&Y Superport, Tập đoàn FPT...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trả lời trực tiếp các câu hỏi của các nhà đầu tư, doanh nghệp, như: Công ty cổ phần bao bì Cửu Long Việt Nam; Công ty TNHH TM-DV tư vấn môi trường Long Phước; Công tu CPXD-TM môi giới địa ốc Phú Kiến Hưng; HaDo group... về những ngành nghề ưu tiên đầu tư vào tỉnh Phú Thọ, cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường, thủ tục đầu tư nhà máy, cũng như việc tiếp cận thông tin quy hoạch, đầu tư...

Phản hồi trực tiếp các quan tâm của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ thực chất như cơ chế “luồng xanh 24h” và “luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục đất đai, xây dựng; chương trình “Cà phê doanh nhân sáng thứ 6 hằng tuần” để đối thoại, tháo gỡ dứt điểm khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến tận “chân hàng rào” các khu, cụm công nghiệp. Phú Thọ cũng sẽ khẩn trương công khai hệ thống dữ liệu số về quy hoạch, đất đai để các nhà đầu tư thuận tiện tra cứu, khảo sát trực tuyến mà không cần phải di chuyển xa.

Minh chứng sinh động cho thành công của hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đầu tư mới hơn 7.000 tỷ đồng và vốn tăng thêm hơn 45 triệu USD, đồng thời chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Central Retail Việt Nam về xây dựng Trung tâm thương mại GO và Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Nafoods Group về dự án nhà máy chế biến nông nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định sự kết nối giữa trung tâm kinh tế năng động nhất phía Nam với trung tâm động lực phát triển phía Bắc sẽ tạo thêm xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Gửi gắm thông điệp sâu sắc tới cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tỉnh Phú Thọ luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chúng tôi không chỉ xem các bạn là đối tác chiến lược, lâu dài, tin cậy mà khẳng định: Khi các bạn chọn Phú Thọ làm bến đỗ, các bạn chính là những “Công dân của tỉnh Phú Thọ”. Thành công của các bạn, sự thịnh vượng của các bạn chính là thành công và niềm tự hào của chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại thành công tốt đẹp. Sự kiện mở ra một trang mới đầy hứa hẹn, đưa dòng vốn từ phương Nam lộng gió về hòa nhịp cùng dòng chảy phát triển của vùng Đất Tổ linh thiêng, hiện thực hóa khát vọng vươn mình hướng tới thịnh vượng của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập.

Đinh Vũ