Điều động hơn 1.000 cán bộ về cơ sở sau sắp xếp

Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phú Thọ đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc điều động, bố trí nhân sự sau sắp xếp đơn vị hành chính góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương thông suốt, hiệu quả.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước sáp nhập, toàn tỉnh có 11.723 cán bộ, công chức. Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đến ngày 12/5/2026, số cán bộ, công chức làm việc tại các đơn vị hành chính cấp xã còn 6.249 người. Trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến nay, có 3.069 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Tỉnh cũng đã thực hiện điều động, biệt phái 1.046 cán bộ, công chức, viên chức nhằm bổ sung nhân lực cho cơ sở, nhất là các lĩnh vực còn thiếu nhân sự chuyên môn như tài chính, công nghệ thông tin, xây dựng, nông nghiệp, y tế và tài nguyên môi trường.

Công tác bố trí, sắp xếp nhân sự được thực hiện đồng bộ, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn sau sáp nhập. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản ổn định tư tưởng, thích ứng với mô hình tổ chức mới, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Minh Vũ