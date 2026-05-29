Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hoàng Cương, Chí Tiên, Liên Minh

Ngày 29/5, Đoàn giám sát số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hoàng Cương, Chí Tiên và Liên Minh.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Trưởng đoàn Giám sát số 20 Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đoàn giám sát tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn giám sát số 20 đã thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hoàng Cương, Chí Tiên và Liên Minh. Theo đó, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết quan trọng, trụ cột của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo xã Hoàng Cương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị các xã đã nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai các quy định về phân cấp, phân quyền theo các nghị định của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc tổ chức thực hiện cơ bản đồng bộ, kịp thời, không để gián đoạn hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã thực hiện nghiêm túc, chủ động, bám sát chỉ đạo của cấp trên. Công tác phổ biến, tuyên truyền được quan tâm, đẩy mạnh hướng dẫn Nhân dân sử dụng các dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng thanh toán điện tử.

Lãnh đạo xã Chí Tiên đề xuất, đóng góp ý kiến vào dự thảo của đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn công tác và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện báo cáo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các địa phương cũng đề xuất, đóng góp các ý kiến vào bản dự thảo báo cáo của đoàn giám sát.

Lãnh đạo xã Liên Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Trưởng đoàn giám sát Vi Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã trong việc chuẩn bị báo cáo bảo đảm đúng quy định, bám sát đề cương hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và tiến độ đề ra.

Đồng chí biểu dương các địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp, từng bước đưa bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 4 chuyên đề giám sát; phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vi Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng gắn với triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc; quan tâm công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo, quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị các địa phương tập trung xây dựng quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các khâu đột phá phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cũng lưu ý các địa phương trong việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các công trình hạ tầng trọng điểm chậm tiến độ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sáp nhập thôn, xóm theo tiến độ đề ra.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, đồng chí Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ giao các thành viên trong Đoàn giám sát tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo quy định.

Đức Anh