Ngày hội Thanh niên công nhân

Ngày 31/5, tại xã Bình Tuyền, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng khoảng 2.000 thanh niên công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Hội đối với lực lượng lao động trẻ - những người đang trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

ĐPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định việc chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trang bị kỹ năng, bản lĩnh cho thanh niên công nhân; đồng thời tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Ngày hội.

Ngày hội không chỉ là dịp để thanh niên công nhân được tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao mà còn là cơ hội để tổ chức Đoàn, Hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động trẻ, từ đó, triển khai những chương trình đồng hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tuyên dương 10 Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trung ương Đoàn trao tặng 20 suất quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các thủ lĩnh Đoàn doanh nghiệp xuất sắc.

Công ty TNHH TCP Việt Nam trao tặng các phần quà trong chương trình bốc thăm trúng thưởng tại ngày hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội Thanh niên công nhân.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, thể thao phong phú, đáp ứng nhu cầu thiết thực của thanh niên công nhân. Trong đó, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 công nhân nhận được sự quan tâm của người lao động.

Các y bác sĩ tư vấn, khám bệnh cho các công nhân.

Tại khu vực khám sức khỏe, các y, bác sĩ trẻ đã tận tình tư vấn, kiểm tra sức khỏe tổng quát, hướng dẫn người lao động cách phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân. Bác sĩ Nguyễn Lê Quân - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đội ngũ y bác sĩ đã chủ động tham gia chương trình với mong muốn góp phần chăm lo sức khỏe cho thanh niên công nhân, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống ổn định.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, ngày hội còn diễn ra nhiều sân chơi bổ ích như giải bóng đá thanh niên công nhân, các trò chơi kéo co, teambuilding, hội thi nhóm nhảy và chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Các hoạt động đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia.

Trận bán kết bóng đá nam trong khuôn khổ ngày hội Thanh niên công nhân.

Đối với nhiều công nhân, ngày hội không chỉ mang đến niềm vui sau những giờ lao động mà còn là cơ hội để giao lưu, gắn kết với đồng nghiệp. Chị Lưu Thị Tâm, công nhân Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo chia sẻ: “Những hoạt động tập thể tại chương trình giúp công nhân có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết và tạo động lực để làm việc hiệu quả hơn. Đây cũng là dịp để người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của các cấp, ngành và tổ chức Đoàn, Hội đối với đời sống của thanh niên công nhân”.

Trong khuôn khổ chương trình, sân chơi thể thao cộng đồng “Tiếp năng lượng - Bừng sức trẻ” cũng được khánh thành tại phường Vĩnh Phúc, góp phần tạo thêm không gian rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi và người dân địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành sân chơi thể thao cộng đồng tại phường Vĩnh Phúc.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ trước mắt, chương trình còn góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc tích cực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo trong lực lượng thanh niên công nhân.

Phú Thọ là địa phương mở màn cho chuỗi ngày hội năm 2026, trước khi chương trình tiếp tục được tổ chức tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành, chăm lo và phát huy sức trẻ của thanh niên công nhân - lực lượng quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Hà Giang - Ngọc Anh