Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trước ngày 30/6/2026

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 28/5/2026 về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tổ dân phố thuộc phường có từ 300 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã có từ 150 hộ trở lên

Theo Kế hoạch, thôn, tổ dân phố mới được hình thành sau sắp xếp phải đảm bảo có quy mô số hộ gia đình đạt từ 100% trở lên so với tiêu chuẩn quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ: Tổ dân phố thuộc phường có số hộ gia đình từ 300 hộ trở lên. Thôn thuộc xã có số hộ gia đình từ 150 hộ trở lên.

Đối với thôn có yếu tố đặc thù thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ. UBND cấp xã nghiên cứu quyết định đối với các trường hợp đặc thù, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và giải trình cụ thể, nêu rõ lý do.

Đối với các xã dự kiến lên phường trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị UBND xã nghiên cứu sắp xếp thôn theo hướng đảm bảo về quy mô số hộ gia đình theo tiêu chuẩn của tổ dân phố quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

HĐND cấp xã quyết định sắp xếp, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố

Thẩm quyền sắp xếp, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố do HĐND cấp xã quyết định.

Ở đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã có thôn, tổ dân phố trùng tên (do sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) hoặc thôn, tổ dân phố chưa thống nhất về tên gọi (theo số thứ tự hoặc theo địa danh) hoặc theo nguyện vọng của Nhân dân ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện sắp xếp đổi tên thôn, tổ dân phố cho phù hợp.

Việc đặt tên thôn, tổ dân phố theo địa danh hoặc theo số thứ tự do cấp uỷ, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư quyết định, đảm bảo thống nhất trong ĐVHC cấp xã và được thực hiện đồng thời với quy trình thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Hoàn thành sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6/2026

UBND tỉnh đã hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố. Theo đó, quy trình trải qua các bước: Hướng dẫn rà soát số lượng và xây dựng Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Thực hiện rà soát số lượng thôn, tổ dân phố. Xây dựng Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố (hoàn thành trước ngày 1/6/2026). Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 5/6/2026). Hướng dẫn xây dựng Đề án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân (hoàn thành trước ngày 10/6/2026). Xây dựng Đề án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân (hoàn thành trước ngày 28/6/2026).

Bước cuối cùng - HĐND cấp xã xem xét ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất, hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 31/5/2026

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đảm bảo hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố. Việc này hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 08/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng: Trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Thực hiện chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bố trí theo quy định. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí, sử dụng.

Công khai, dân chủ, minh bạch trong thực hiện

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình sắp xếp phải được thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cần xem xét đầy đủ các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, đặc thù về lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có yếu tố tôn giáo và nguyện vọng của Nhân dân tại địa phương; gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định gắn với quá trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, bảo đảm ổn định tư tưởng và quyền lợi người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường nhằm thực hiện tốt Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

