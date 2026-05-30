Thêm sức trẻ cho Đảng

Việc bổ sung đảng viên là học sinh, sinh viên có vai trò cốt lõi trong việc tăng thêm sinh lực trẻ cho Đảng. Không chỉ góp phần xây dựng nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, mà còn giúp trẻ hóa đội ngũ, tăng tính kế thừa và đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng, không bị gián đoạn giữa các thế hệ đảng viên.

Năm học 2025-2026, chi bộ Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì đã kết nạp được 7 học sinh lớp 12 vào Đảng, trong đó có tới 5/7 là đảng viên nữ. Thầy Nguyễn Ngọc Toán - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Đây là năm mà Chi bộ kết nạp được nhiều đảng viên là học sinh. Ngoài việc có kế hoạch làm tốt công tác giáo dục, tạo nguồn, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, tri thức cho học sinh từ sớm với sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm và cán bộ đoàn các khối, thì kết quả này cũng là việc cụ thể hóa yêu cầu tăng cường đội ngũ kế cận trẻ cho Đảng từ học sinh, sinh viên của Đảng ủy cấp trên.

Đảng viên trẻ Tạ Hoàng Yên, lớp 12A5, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì trong lễ kết nạp Đảng năm học 2025-2026.

Ở lớp 12A5, hầu hết các bạn đều nể phục nữ sinh Tạ Hoàng Yên. Trong 3 năm học THPT, với ý thức trách nhiệm cao và nỗ lực trong học tập, Yên luôn chứng minh được bản lĩnh của mình. Không chỉ thể hiện sự vượt trội về tinh thần phấn đấu khi đạt nhiều giải thưởng cao như giải Ba môn Ngữ văn tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, học sinh xuất sắc các môn học, Yên còn tích cực tham gia vào hoạt động các Câu lạc bộ của nhà trường với ý thức cao.

Cô Đỗ Thị Hương Ly - Giáo viên Chủ nhiệm nhận xét: Trong suốt những năm học tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Yên luôn nghiêm túc trong học tập, chủ động rèn luyện bản thân và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường. Không chỉ chăm chỉ trên lớp, Yên còn là thành viên nhiệt tình của các CLB nghệ thuật và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Với trách nhiệm, chỉn chu và tinh thần cống hiến, em Yên luôn là nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa đến bạn bè, thầy cô”.

Vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em Tạ Hoàng Yên cho rằng: Thời gian học tập dưới mái Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì không chỉ là hành trình học tập, mà còn là nơi em được trưởng thành hơn. Nơi đây, em được học cách sống trách nhiệm, biết cống hiến và nuôi dưỡng ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Trở thành Đảng viên sẽ là động lực quan trọng để em tự tin bước tiếp chặng đường phía trước, mà đích đến là những năm tháng sinh viên tới đây”.

Không chỉ riêng ở Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, trong năm học qua, từ sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh, sự quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng tư cách, lý tưởng và năng lực học tập của các chi bộ nhà trường, nhiều trường THPT trên địa bàn đã tổ chức kết nạp được học sinh THPT vào Đảng.

Tại Trường THPT Đoan Hùng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 21 quần chúng ưu tú là học sinh khối 12; Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc kết nạp 10 em học sinh lớp 12 vào Đảng.

Đây thực sự là những chi bộ khối THPT đi đầu trong công tác tạo nguồn, theo dõi, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, đồng thời thể hiện nhận thức chính trị của Chi bộ, Ban giám hiệu các nhà trường với yêu cầu tăng nguồn sức mạnh cho Đảng bằng những đảng viên có tri thức, nhiệt huyết và sức trẻ để tạo nên lớp kế cận ngày càng vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Ba làm việc với các chi, đảng bộ khối trường học trên địa bàn về công tác phát triển Đảng trong trường học.

Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong khu vực học sinh, sinh viên, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, kế hoạch và hướng dẫn chi tiết đẩy mạnh giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể. Tiêu biểu như đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; các diễn đàn “Đảng với sinh viên - Sinh viên với Đảng”, các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”...

Tuy nhiên, để công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đật hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, các trường THPT cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, bồi dưỡng đối tượng tiềm năng. Giáo viên chủ nhiệm cần được định hướng theo dõi, trao đổi thường xuyên với phụ huynh để kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh phát huy năng lực trong các hoạt động tập thể, tạo môi trường thuận lợi để học sinh rèn luyện, trưởng thành và khẳng định bản thân qua thực tiễn hoạt động.

Việc kết nạp đảng viên là học sinh phổ thông thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với lực lượng trẻ có tư tưởng tiến bộ, phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng cống hiến. Đây cũng là động lực để tuổi trẻ trong các nhà trường tiếp tục học tập, tu dưỡng, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và mục tiêu phát triển đất nước.

Thầy Nguyễn Ngọc Toán - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì nhấn mạnh: Những đảng viên trẻ được kết nạp khi còn ngồi trên ghế nhà trường là minh chứng rõ ràng cho tính đồng bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời thể hiện sự trưởng thành trong tư duy và nhận thức chính trị của một bộ phận thanh niên Việt Nam hiện đại nói chung và học sinh trường THPT Kỹ thuật Việt Trì nói riêng. Việc này, nếu được các nhà trường thường xuyên chú trọng, sẽ là cách làm hiệu quả để tăng thêm sức trẻ cho Đảng ta trong thời gian tới.

Minh Tự