Mường Bi - Đột phá từ các nghị quyết trụ cột

Cùng với cả nước đang quyết liệt triển khai các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ xã Mường Bi đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Một góc khu trung tâm xã Mường Bi.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trọng tâm của Trung ương được Đảng bộ xã cụ thể hóa bằng những chương trình hành động sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện địa phương. Xã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là về bảo tồn phát và huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy xã xác định là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tư duy quản lý, điều hành của địa phương có nhiều đổi mới, chuyển từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu và sản phẩm”, từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá hiệu quả thực chất”. Hiện nay, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành được xử lý trên môi trường điện tử; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính. Trong quý I/2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính từng bước tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Bi nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Anh Nguyễn Đức Anh, phường Hòa Bình chia sẻ: “Tôi đi làm thủ tục chứng thực chữ ký giấy ủy quyền và thực hiện trên môi trường điện tử, nộp hồ sơ qua ứng dụng VNeID đều được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, thời gian giải quyết đúng quy định.”

Trên nền tảng đổi mới đó, phát triển kinh tế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trung tâm. Mường Bi đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; phát triển nông nghiệp hàng hóa với các mô hình trồng mía tím, chăn nuôi lợn bản địa, gà thả vườn. Đồng thời, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Cùng với phát triển sản xuất, hạ tầng giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 436 có tổng chiều dài 7 km đi qua địa bàn xã Mường Bi khoảng 3 km đang được đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng sản xuất, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 80%, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, xã đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: tuyến đường Phú Cường - Gò Lào - Ba Khan, Ngòi Hoa - Quốc lộ 6, PH50.

Các nghệ nhân biểu diễn chiêng Mường tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 được tổ chức tại xã.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, xã đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, coi đây là lợi thế để phát triển du lịch và nâng cao đời sống Nhân dân. Điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức thành công Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026 với quy mô cấp tỉnh, chủ đề “Về với Đất Mường - Hội tụ, Kế thừa và Lan tỏa giá trị di sản”.

Bà Bùi Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi cho biết: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là lấy văn hóa làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Xã đang tập trung triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường tại xóm Lũy Ải. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng để phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống Nhân dân.”

Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Năm 2025, xã đón hơn 135 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch - dịch vụ đạt trên 54 tỷ đồng. Nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển mô hình homestay, dịch vụ du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xã tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển.

Trong lĩnh vực giáo dục, việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương cũng đang tạo những chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được đẩy mạnh, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng.

Cô giáo Đoàn Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Hòa cho biết: “Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW đã tạo động lực lớn cho ngành Giáo dục địa phương. Giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng số, học sinh được tiếp cận phương pháp học hiện đại hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”.

Từ việc cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Trung ương đến triển khai các mô hình phát triển ở cơ sở, xã Mường Bi đang có bước chuyển mạnh mẽ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nghị quyết thực chất; đồng thời cụ thể hóa 16 văn bản để tổ chức thực hiện quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới, tạo nền tảng vững chắc, quyết tâm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số. Xã phấn đấu năm 2026 tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng; đến năm 2030, GRDP tăng bình quân 10,5%/năm.

Minh Thuật