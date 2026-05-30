Rủ nhau tắm thác ở xã Mường Vang, một người bị đuối nước tử vong

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ hôm nay 30/5 đã xảy ra vụ đuối nước tử vong tại thác nước ở xóm Nganh, xã Mường Vang.
Khu vực thác nước ở xóm Nganh, xã Mường Vang - nơi xảy ra vụ đuối nước tử vong.
Một nhóm gồm 6 người đến nhà anh Q. M. C, sinh năm 1986, thường trú tại xóm Rậm, xã Mường Vang ăn cơm. Sau đó, nhóm rủ nhau đi tắm thác.
Khu vực thác nước xóm Nganh có độ dốc cao, hiểm trở, nhiều tảng đá trơn. Một người trong nhóm là anh P. V. H, sinh năm 1989 đã bị trượt chân ngã xuống nước và trôi theo dòng nước, mất tích.
Lực lượng chức năng tìm được thi thể nạn nhân và đưa lên bờ.
Nhận được tin báo, Công an xã Mường Vang phối hợp cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P. V. H và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước tử vong trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tháng 5/2026 cho thấy mỗi người, mỗi gia đình cần cẩn trọng khi tắm thác, sông, suối, ao, hồ trong mùa hè nắng nóng.
P.V
