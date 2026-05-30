Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Rủ nhau tắm thác ở xã Mường Vang, một người bị đuối nước tử vong

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ hôm nay 30/5 đã xảy ra vụ đuối nước tử vong tại thác nước ở xóm Nganh, xã Mường Vang.

Rủ nhau tắm thác ở xã Mường Vang, một người bị đuối nước tử vong

Khu vực thác nước ở xóm Nganh, xã Mường Vang - nơi xảy ra vụ đuối nước tử vong.

Một nhóm gồm 6 người đến nhà anh Q. M. C, sinh năm 1986, thường trú tại xóm Rậm, xã Mường Vang ăn cơm. Sau đó, nhóm rủ nhau đi tắm thác.

Khu vực thác nước xóm Nganh có độ dốc cao, hiểm trở, nhiều tảng đá trơn. Một người trong nhóm là anh P. V. H, sinh năm 1989 đã bị trượt chân ngã xuống nước và trôi theo dòng nước, mất tích.

Rủ nhau tắm thác ở xã Mường Vang, một người bị đuối nước tử vong

Lực lượng chức năng tìm được thi thể nạn nhân và đưa lên bờ.

Nhận được tin báo, Công an xã Mường Vang phối hợp cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P. V. H và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước tử vong trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tháng 5/2026 cho thấy mỗi người, mỗi gia đình cần cẩn trọng khi tắm thác, sông, suối, ao, hồ trong mùa hè nắng nóng.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đuối nước Đuối nước tử vong Tắm sông Mùa hè Giải nhiệt Giải nhiệt mùa hè Nguy hiểm tính mạng nguy hiểm Cảnh báo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ an toàn giao thông đường sắt

Giữ an toàn giao thông đường sắt
2026-05-30 07:39:00

baophutho.vn Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đi qua khoảng 113km, giữ vai trò quan trọng trong vận tải hành khách, hàng hóa và...

Báo động đỏ nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng

Báo động đỏ nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng
2026-05-29 08:45:00

baophutho.vn Tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng khi bước vào cao điểm nắng nóng mùa hè. Các vụ...

Tin liên quan

Cùng chủ đề

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long