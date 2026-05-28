7 năm tù cho bị cáo dùng điện mưu sát mẹ ruột

Ngày 28/5, tại hội trường xét xử cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Tú (SN 1988), trú tại thôn Đồng Bầu, xã Lạc Thủy về tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Thanh Tú bị lực lượng chức năng dẫn giải vào Hội trường xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Thanh Tú sinh sống cùng bố, mẹ là ông Lê Văn Th và bà Nguyễn Thị T tại khu Đồng Bầu, xã Lạc Thủy. Từ năm 2021, Tú không có việc làm ổn định, thường xuyên sử dụng trái phép ma túy đá. Dù nhiều lần được gia đình khuyên can nhưng bị cáo không sửa chữa.

Ngày 18/4/2025, Tú bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều 14/7/2025, do nhiều lần xin tiền mẹ để mua ma túy nhưng không được đáp ứng, Tú nảy sinh ý định sát hại bà T bằng điện và chuẩn bị nhiều đoạn dây điện, ổ cắm, phích cắm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, bà T trở về nhà và ăn cơm tại gian bếp. Sau khi quan sát khoảng 5 phút, Tú mang đoạn dây điện đã đấu nối sang phòng ngủ của mẹ, rải dây lõi đồng dọc trên chiếu giường ngủ rồi giấu phần dây điện còn lại xuống gầm giường. Tiếp đó, bị cáo rút bộ sạc điện thoại của bà T đang cắm gần đầu giường, cắm phích điện màu cam vào ổ điện nhằm truyền điện từ nguồn điện lưới quốc gia qua đoạn dây lõi đồng đặt trên giường. Sau khi thực hiện xong, Tú ra cổng ngồi theo dõi.

Khoảng 22h, bà T vào phòng ngủ. Do điện thoại hết pin, bà T đã rút phích cắm màu cam để cắm sạc điện thoại và phát hiện đoạn dây lõi đồng được rải trên giường. Nghi ngờ con trai có ý định sát hại mình, bà T khóa trái cửa phòng rồi đi ngủ. Tú sau đó cũng quay về phòng ngủ.

Sáng 15/7/2025, bà T đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Cùng ngày, Lê Thanh Tú đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh xác định, khi đấu nối đoạn dây điện vào nguồn điện sinh hoạt sẽ xuất hiện điện hở tại các vị trí kim loại bị bóc lớp cách điện. Điện áp đo được là 238V, đủ khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy Tú có biểu hiện tâm thần bất thường nên tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc xác định bị cáo mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất tác động tâm thần khác. Tại thời điểm gây án, Tú bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tú 7 năm tù về tội “Giết người” theo điểm d, khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Mạnh Hùng