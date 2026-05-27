Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 6 năm tù

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Chiều nay (27/5), TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV
Đối với các bị cáo cùng phạm tội danh trên, HĐXX tuyên phạt mức án như sau:
Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu PGĐ Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế): 3 năm tù.
Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu PGĐ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế): 7 năm tù.
Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu GĐ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT): 3 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Doãn Tú (SN 1963, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế): 3 năm tù.
Lê Văn Cư (SN 1963, cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng): 3 năm tù.
Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978, Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng): 3 năm tù.
Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Y tế. Ảnh: CTV
Đối với nhóm bị cáo phạm các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt mức án như sau:
Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu GĐ Ban YTTĐ): 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu GĐ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ): 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Bị cáo Lê Thanh Thiêm (SN 1968, GĐ Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận định của HĐXX
HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Các bị cáo đã phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm GĐ Ban YTTĐ - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án. Quá trình triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.
Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cho rằng, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu... Đây là cơ sở để bị cáo Thắng và những người khác thực hiện hành vi phạm tội.
Theo vietnamnet.vn
