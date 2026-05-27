Toàn cảnh vụ truy bắt 2 nghi phạm nước ngoài bắn chết người ở TPHCM

Hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng bắn chết 1 người, làm 1 người bị thương tại trung tâm TPHCM đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Trưa 26/5, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin chính thức về quá trình truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ nổ súng khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra trước Nhà hàng hải sản Cee’f (70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM). Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì họp báo.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (thứ 2, từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo điều tra, bắt giữ nghi phạm gây án

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Vaa Vaa (Quốc tịch Samoa) về trụ sở Công an TPHCM.

Đối tượng Vaa Vaa (Quốc tịch Samoa) khi vừa bị bắt giữ.

Lực lượng công an lấy lời khai ban đầu đối tượng Vaa Vaa (Quốc tịch Samoa).

Đối tượng Vaa Vaa (Quốc tịch Samoa) tại trụ sở công an TPHCM.

Đối tượng Tafia Steve (Quốc tịch Samoa) tại trụ sở công an TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM lấy lời khai đối tượng Tafia Steve (Quốc tịch Samoa).

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM lấy lời khai đối tượng Vaa Vaa (Quốc tịch Samoa)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng.

Khoảng 22h10 ngày 21/5, lực lượng công an tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây án. Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (27 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng và đang điều trị tích cực.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng hệ thống bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để dựng lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoan) – người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoan) – đồng phạm trong vụ án và nhanh chóng bắt giữ.

Đồng thời, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm và hỗ trợ các nghi phạm lẩn trốn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Theo tienphong.vn


