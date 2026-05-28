Quân sự địa phương chủ động thích ứng mô hình chính quyền 2 cấp

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu điều chỉnh đồng bộ trong tổ chức, hoạt động của cả hệ thống chính trị, trong đó có cơ quan quân sự địa phương. Sau gần một năm thực hiện, mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đối với Ban CHQS các xã, phường Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú và Hy Cương.

Tại phường Hòa Bình, ngay sau khi thực hiện mô hình mới, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Trung tá Vũ Thành Công - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hòa Bình cho biết: Việc bố trí sĩ quan chính quy về cơ sở đã giúp nâng cao chất lượng tham mưu. Hiện nay, mặc dù vẫn thiếu một số chức danh so với biên chế, song Ban CHQS phường đã chủ động bố trí kiêm nhiệm, phối hợp chặt chẽ với công an và các đoàn thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng quy trình. Nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ được tổ chức bài bản, chất lượng từng bước nâng lên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức huấn luyện bắn đạn thật cho lực lượng dân quân các xã, phường trên địa bàn.

Trên phạm vi toàn tỉnh, ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp; kiện toàn tổ chức Ban CHQS cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sau điều chỉnh tổ chức biên chế, Bộ CHQS tỉnh hiện có 180 đầu mối đơn vị. Việc rà soát, tuyển dụng, kiện toàn lực lượng cho Ban CHQS cấp xã được tiến hành khẩn trương, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến tháng 4/2026, tổng quân số toàn tỉnh đạt trên 77% biên chế.

Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với mô hình tổ chức quân sự địa phương hai cấp. Các kế hoạch tác chiến; bảo vệ ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng được điều chỉnh sát với tình hình thực tế. Các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Ban CHQS cấp xã xác định xây dựng các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng xử trí tình huống ngay từ cơ sở.

Dân quân Ban CHQS phường Vân Phú huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận vệ sinh môi trường.

Công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ từ khâu xây dựng văn kiện, giáo án đến chuẩn bị thao trường, học cụ. Hệ thống mô hình, trang thiết bị huấn luyện tiếp tục được bổ sung, củng cố; 100% cơ quan, đơn vị có phòng học, hội trường, sân huấn luyện điều lệnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 83% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình cơ quan quân sự hai cấp vẫn còn một số khó khăn. Việc xác định phương án tác chiến, xây dựng thế trận quân sự ở cấp xã còn có mặt bất cập do hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ. Địa bàn rộng, nhiều đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa gây khó khăn cho công tác tập huấn, huấn luyện tập trung. Đội ngũ cán bộ chuyên môn ở một số Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban CHQS xã, phường còn thiếu; nguồn dân quân tại nhiều địa phương chưa ổn định do lao động đi làm ăn xa; chất lượng nguồn tuyển quân giữa các địa bàn chưa đồng đều.

Theo Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thắng