Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước mùa hè

Mỗi dịp hè đến, nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại trở thành vấn đề đáng quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Chỉ mới đầu mùa hè năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, đặc biệt là vụ 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô khi đi tắm sông. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn dưới nước đối với trẻ em.

Chủ động trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ

Tại Trường Tiểu học Đạo Đức B, xã Xuân Lãng, công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Thông qua hình ảnh, video minh họa các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, kỹ năng xử lý tình huống và cách bảo vệ bản thân khi gặp sự cố dưới nước. Bên cạnh đó, trường duy trì các lớp dạy bơi nhằm từng bước trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh; chú trọng công tác phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh dịp hè .

Giáo viên thể dục Trường Tiểu học Đạo Đức B hướng dẫn học sinh học bơi nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Cô giáo Chu Thị Chức - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đạo Đức B cho biết: "Xác định phòng, chống đuối nước cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh công tác tuyên truyền, trường chủ động tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh do giáo viên thể dục trực tiếp giảng dạy. Đến nay, khoảng 40% học sinh toàn trường đã biết bơi. Trong dịp hè năm nay, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch mở thêm các lớp dạy bơi, hướng tới nâng cao tỷ lệ học sinh biết bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho các em".

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đạo Đức B (đứng giữa) trao đổi với phụ huynh về công tác, phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè.

Đối với nhiều phụ huynh, việc chủ động trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho con được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong dịp hè. Nhiều gia đình đã quan tâm hơn đến việc quản lý con em ngoài thời gian học tập, nhắc nhở các em không tự ý ra khu vực sông, suối, ao hồ nguy hiểm; đồng thời tạo điều kiện cho con tham gia các lớp học bơi và kỹ năng an toàn dưới nước.

Chị Lê Thị Hưng, phụ huynh học sinh ở xã Xuân Lãng chia sẻ: Gia đình tôi sống gần sông nên luôn nhắc nhở các con không tự ý đi tắm sông khi không có người lớn đi cùng. Gia đình cũng phối hợp với nhà trường cho con tham gia các lớp học bơi để trang bị thêm kỹ năng phòng tránh đuối nước.

Tăng cường trách nhiệm từ gia đình và cộng đồng

Tại Trường THCS Sơn Lôi, xã Bình Nguyên, công tác phòng, chống đuối nước được nhà trường chú trọng thông qua các buổi hướng dẫn kỹ năng thực tế cho học sinh.

Từng xảy ra vụ việc học sinh bị đuối nước trong năm học 2022 - 2023, nhà trường càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, từ đó tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức tự bảo vệ cho học sinh. Thông qua các tình huống giả định, học sinh được hướng dẫn kỹ năng ứng phó an toàn khi gặp sự cố dưới nước, biết cách kêu gọi hỗ trợ thay vì hành động theo bản năng dễ gây nguy hiểm cho bản thân.

Học sinh Trường THCS Sơn Lôi thực hành tình huống sử dụng vật dụng hỗ trợ cứu người bị đuối nước từ trên bờ.

Theo cô giáo Dương Thị Thanh Hiền, ở lứa tuổi học sinh THCS, thể lực và kỹ năng của các em còn hạn chế nên khó trực tiếp cứu bạn khi xảy ra tai nạn đuối nước. Vì vậy, khi phát hiện có người gặp nạn, các em không nên vội vàng nhảy xuống cứu nếu chưa được trang bị kỹ năng, bởi người bị đuối nước thường hoảng loạn, dễ bám víu khiến cả hai cùng gặp nguy hiểm. Trong trường hợp cần hỗ trợ, các em nhanh chóng gọi người lớn, đồng thời sử dụng phao, sào, dây hoặc các vật nổi để cứu từ trên bờ. Nếu có kỹ năng bơi và cứu đuối, cần tiếp cận nạn nhân từ phía sau, giữ khoảng cách an toàn và đưa vào bờ theo đúng kỹ thuật.

Chính quyền địa phương cũng đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Nguyên cho biết: Sau vụ việc đau lòng tại xã Sông Lô, địa phương đã yêu cầu 100% trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước; tổ chức cho học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, tắm sông, ao hồ khi không có người lớn đi cùng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý học sinh ngoài thời gian đến lớp. Địa phương cũng đẩy mạnh phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn dưới nước, triển khai các hoạt động dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích nhằm nâng cao ý thức cho học sinh và phụ huynh, không để xảy ra những vụ việc thương tâm tương tự.

Ngày 21/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè, yêu cầu các địa phương, nhà trường và gia đình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em. Theo đó, các địa phương tăng cường rà soát, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ; đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè.

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của riêng gia đình hay nhà trường mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả cộng đồng. Sự quan tâm, nhắc nhở thường xuyên của người lớn cùng việc trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ sẽ là “lá chắn” quan trọng giúp các em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Nguyễn Toàn