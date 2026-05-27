Vất vả mưu sinh mùa nắng nóng

Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, khi nhiệt độ tại tỉnh Phú Thọ từ 38 - 40 độ C, nhiều lao động tự do vẫn tất bật mưu sinh ngoài trời. Từ công nhân xây dựng, người bán hàng rong đến những lao động bốc vác, ai cũng phải gồng mình chống chọi với thời tiết oi bức, ngột ngạt để kiếm kế sinh nhai. Giữa cái nóng như đổ lửa, những giọt mồ hôi nhọc nhằn cho thấy sự vất vả của người lao động trong hành trình mưu sinh mùa nắng nóng. Ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tại một số địa phương trong tỉnh.

Nông dân xã Kim Bôi thu hoạch lúa dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ C.

Cánh đồng lúa vào vụ thu hoạch giữa cái nắng như đổ lửa.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, người dân vẫn phấn khởi vì vụ lúa năm nay đạt năng suất cao.

Người dân mặc kín trang phục bảo hộ để chống chọi với cái nắng gay gắt khi thu hoạch lúa.

Nắng nóng đỉnh điểm không làm chùn bước người nông dân trong hành trình bám ruộng, giữ mùa.

Tiểu thương sử dụng ô để che chắn nắng bán hàng mưu sinh.

Tài xế công nghệ tranh thủ chợp mắt trên xe sau nhiều giờ mưu sinh ngoài đường.

Công nhân vệ sinh đô thị miệt mài làm việc giữa thời tiết nắng nóng, oi bức.

Nắng nóng đỉnh điểm, nền nhiệt ngoài trời dao động từ 38 - 39 độ C.

Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, nhiều người bán hàng rong bắt đầu công việc từ sớm.

Giữa nền nhiệt tăng cao, nhiều người trang bị kín khi ra đường.

Xe tưới nước hoạt động liên tục nhằm giảm bớt cái nóng hầm hập của mùa hè.

Các tuyến đường thưa vắng phương tiện và người lưu thông trên đường.

Đức Anh