“Cầu nối” doanh nghiệp với người lao động

Trước thực tế thị trường lao động có nhiều biến động, hoạt động kết nối cung - cầu lao động đang giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, đồng thời tạo cơ hội việc làm ổn định cho người lao động. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ (gọi tắt là Trung tâm) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần trở thành “cầu nối” hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sau hợp nhất, song Trung tâm vẫn duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn, nhất là công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Trong tháng 4/2026, Trung tâm đã khai thác nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của 53 đơn vị trong nước, nâng tổng số đơn vị được khai thác từ đầu năm đến nay lên 264 đơn vị. Đối với thị trường lao động ngoài nước, Trung tâm khai thác thông tin tuyển dụng của 2 đơn vị, lũy kế đạt 13 đơn vị.

Cùng với đó, thông tin thị trường lao động được cung cấp tới 2.843 lượt cá nhân và 15 lượt đoàn thể, giúp người lao động tiếp cận kịp thời nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc tìm kiếm cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt. Trong tháng 4, Trung tâm đã thực hiện hơn 6.000 lượt tư vấn về chính sách pháp luật lao động, việc làm trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề; trong đó có 5.993 lượt người lao động được tư vấn trực tiếp. Lũy kế hết tháng 4, tổng số lượt tư vấn đạt trên 10.000 lượt.

Đáng chú ý, hoạt động giới thiệu việc làm tiếp tục phát huy hiệu quả khi có 579 lượt người được giới thiệu việc làm, 61 lao động được cung ứng làm việc tại các doanh nghiệp trong nước. Đây là kết quả tích cực khi người lao động ngày càng có nhiều kênh tiếp cận việc làm và xu hướng ứng tuyển trực tiếp tại doanh nghiệp ngày càng phổ biến.

Không chỉ tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm tại trụ sở chính, Trung tâm còn tăng cường đưa các hoạt động tư vấn đến cơ sở. Trong tháng 4, đơn vị đã tổ chức 11 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; đồng thời tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Qua đó, góp phần định hướng nghề nghiệp, nâng cao nhận thức của học sinh, thanh niên về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng cũng như cơ hội học nghề, làm việc trong và ngoài nước.

Giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Cùng với hoạt động kết nối việc làm, công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Tính riêng tháng 4, Trung tâm tiếp nhận 1.635 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp cho 1.119 người với tổng kinh phí chi trả hơn 34,3 tỷ đồng. Đồng thời, hơn 5.500 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và hơn 7.200 lượt người thực hiện khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kết nối lao động của trung tâm vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo biến động lao động định kỳ, ảnh hưởng đến công tác khai thác nhu cầu tuyển dụng.

Người lao động có xu hướng tự tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội hoặc ứng tuyển trực tiếp, làm giảm hiệu quả kết nối qua sàn giao dịch việc làm. Đặc biệt, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn hạn chế do thiếu cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người lao động tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm cho biết: Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động tư vấn, kết nối việc làm theo hướng sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người lao động, tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để mở rộng tiếp cận thông tin thị trường lao động. Đồng thời đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm lưu động, tư vấn học nghề, hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò là “cầu nối” quan trọng giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Nhung