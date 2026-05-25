Dự báo nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão diễn biến phức tạp trong mùa hè

Nắng nóng tiếp tục xảy ra, gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ; số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội có khả năng kéo dài đến ngày 27/5, ngày 28/5 nắng nóng dịu dần.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, dự báo mùa mưa bão năm nay bắt từ khoảng tháng 6. Nhận định về các hình thái thời tiết mùa mưa bão (từ tháng 6-8), Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bão, áp hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,2 cơn, đổ bộ vào đất liền là 1,9 cơn).

Đề cập đến tình hình mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, các đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ.

Trong tháng 6, tổng lượng mưa tại Tây Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 7/2026, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 8, phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Thanh Hóa-Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai và Cao nguyên Trung Bộ cao hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, tháng 6, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 150-300mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn. Tháng 7 phổ biến 280-380mm, có nơi trên 400mm. Tháng 8 phổ biến 250-350mm.

Các tỉnh Thanh Hóa-Huế tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 30-70mm; khu vực Cao nguyên

Trung Bộ phổ biến từ 150-300mm.

Tháng 7, tại Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 150-250mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 60-120mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 250-350mm.

Tháng 8, tại Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 250-350mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 100-200mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 350-450mm.

Khu vực Nam Bộ, tháng 6 phổ biến từ 150-300mm; tháng 7 phổ biến 200-400mm; tháng 8 phổ biến từ 200-350mm.

Trong tháng 6, tại khu vực thượng lưu và trung lưu sông Mê Công, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm; khu vực phía Bắc của hạ lưu phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm, khu vực phía Nam thấp hơn từ 10- 20% so với trung bình nhiều năm.

Tháng 7 tại các khu vực phổ biến cao hơn từ 5- 15% so với trung bình nhiều năm. Tháng 8 phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5- 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh,” ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Trước các hình thái thời tiết trên, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét, mưa đá... có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất...

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

