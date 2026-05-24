Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 24/5, Bắc Bộ chịu tác động của hình thái thời tiết nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ tăng nhanh từ trưa đến chiều, nhiều nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; một số khu vực có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, tập trung cục bộ trong thời gian ngắn.

Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Đây là khu vực cần lưu ý nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng cao điểm, bổ sung nước và có biện pháp che chắn khi di chuyển.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trong ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nhất là tại khu vực có mưa dông vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Theo baotintuc.vn