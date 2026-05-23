Chiếc lá úa gắng gượng trước dông bão

baophutho.vn Nghẹn ngào, xót thương cho số phận nghiệt ngã, bất lực trước hoàn cảnh trớ trêu, lo sợ cho tương lai của đứa cháu nhỏ tội nghiệp... Đó là tất cả những cảm xúc buốt nhói tâm can mỗi ngày của ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Là ở xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Căn nhà lợp lá cọ - nơi sinh sống của bốn sinh mệnh, giờ đây đã quá rệu rã, xiêu vẹo như chính số phận chênh vênh của những con người sống bên trong đó. Đối với ông bà, mỗi khi hoàng hôn buông xuống không phải là khoảnh khắc nghỉ ngơi, mà là sự bắt đầu của những nỗi lo về một mái nhà mục nát có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.