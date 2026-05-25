Thời tiết ngày 25/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, nắng nóng tiếp tục mở rộng trên nhiều khu vực cả nước; Bắc Bộ, Trung Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Chiều tối, mưa dông xuất hiện cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Thời tiết oi bức tập trung trong khoảng từ trưa đến đầu giờ chiều, người dân cần hạn chế hoạt động lâu ngoài trời, bổ sung nước và chủ động các biện pháp phòng chống sốc nhiệt.

Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo bước vào đỉnh điểm nắng nóng trong hôm nay.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Đây là khu vực chịu tác động mạnh của nắng nóng, nền nhiệt cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sử dụng điện.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng; chiều tối xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đáng chú ý, khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại vùng đồi núi, khu vực trũng thấp và nơi đang có mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, có nơi dưới 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

