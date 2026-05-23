Thời tiết ngày 23/5: Nắng nóng duy trì ở nhiều khu vực, cảnh báo mưa dông, lũ quét cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/5, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét, với nắng nóng chiếm ưu thế vào ban ngày, trong khi mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết cực đoan.

Tại Bắc Bộ, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, nền đất yếu.

Nắng nóng duy trì trên diện rộng trên cả nước.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng với phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhưng chưa đủ diện rộng để làm giảm nhiệt.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác trên cả nước cũng duy trì trạng thái tương tự, với mưa dông xuất hiện cục bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt của người dân. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh các rủi ro do thiên tai gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo baotintuc.vn