Ngôi nhà chung của công nhân lao động

Tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) triết lý “người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp” không dừng lại ở khẩu hiệu mà bằng hàng loạt chính sách thiết thực từ nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc đến chăm lo đời sống tinh thần... Công ty luôn khẳng định vị thế là một trong những “điểm sáng” toàn diện về phúc lợi xã hội của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Phòng giặt sấy quần áo bảo hộ cho người lao động hiện đại, khang trang của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Quả ngọt từ sản xuất kinh doanh

Mọi nỗ lực chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tại Supe Lâm Thao đều được xây dựng trên nền tảng vững chắc là hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định, đây là điểm tựa để nâng cao thu nhập cho người lao động (NLĐ)

Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị năm qua cho thấy doanh nghiệp đạt mức doanh thu ấn tượng gần 3.900 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này giúp 100% NLĐ tại công ty duy trì việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân chạm mốc 17,25 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập thuộc nhóm cao, là niềm mơ ước của rất nhiều lao động trong ngành hóa chất. Các chế độ tiền lương, thưởng định kỳ, đóng bảo hiểm và chế độ đãi ngộ được doanh nghiệp chi trả đầy đủ, minh bạch và kịp thời. Đặc biệt, chế độ phúc lợi được công ty quan tâm và duy trì hàng năm. Năm 2025, công ty tổ chức 5 đợt cho hơn 900 người lao động đi du lịch nghỉ mát tại Hạ Long - Quảng Ninh với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 2, công ty tổ chức cho 63 công nhân viên, NLĐ tiêu biểu được bình chọn từ các đơn vị, xí nghiệp được đi tham quan, học tập tại Singapore và Malaysia với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Để “cảm ơn NLĐ” công ty đã nâng mức quà sinh nhật từ 500 nghìn lên 1 triệu đồng/người/năm; duy trì mức ăn ca cho NLĐ 830 nghìn đồng/người. Thực đơn bữa ăn không ngừng được cải thiện. Năm 2025, công ty bổ sung thêm sữa chua Vinamilk vào thực đơn tráng miệng cùng với các loại đồ uống như: Trà, cà phê, sữa đậu nành... Đặc biệt, ngay từ đầu năm, công ty đã bổ sung thêm một bữa ăn phụ với mức 23 nghìn đồng/suất ăn gồm nhiều món ăn đa dạng, giàu dinh dưỡng để NLĐ được lựa chọn đồ ăn theo sở thích...

Ông Lê Văn Hoằng - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Không chỉ chú trọng đến tiền lương, Ban lãnh đạo công ty phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để nâng cấp toàn diện điều kiện sinh hoạt hằng ngày cho NLĐ. Điểm nhấn nổi bật nhất trong công tác này là mô hình “5 Nhà”, bao gồm: Nhà ăn ca sạch sẽ, hiện đại với thực đơn đa dạng, đồ uống và trái cây tráng miệng miễn phí. Nhà tắm được nâng cấp thiết bị, đảm bảo nguồn nước sạch. Nhà vệ sinh đạt chuẩn, được lau dọn thường xuyên. Nhà thay quần áo trang bị tủ đồ cá nhân tiện lợi. Nhà tập thể và phòng giặt sấy quần áo bảo hộ hiện đại giúp giải phóng sức lao động cho công nhân. Song song đó, môi trường làm việc tại các xí nghiệp liên tục được xanh hóa theo tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Khơi nguồn sáng tạo từ sự thấu hiểu...

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, lắp đặt hệ thống chụp hút bụi và xử lý khí thải tại nhà xưởng đã làm giảm đáng kể cường độ lao động độc hại, bảo vệ sức khỏe trực tiếp cho công nhân. Supe Lâm Thao đã xây dựng thành công một môi trường văn hóa doanh nghiệp mà ở đó, tiếng nói và sự cống hiến của người lao động luôn được tôn trọng. Phong trào thi đua lao động sáng tạo trở thành đặc sản của công ty với khẩu hiệu “Mỗi người một sáng kiến – mỗi ngày một đổi mới”. Chỉ riêng năm vừa qua, đã có 139 đề tài, sáng kiến của 428 tác giả được Hội đồng sáng kiến công ty công nhận, làm lợi hàng tỷ đồng. Những đóng góp này đều được ban lãnh đạo ghi nhận kịp thời thông qua các khoản “thưởng nóng” xứng đáng, tạo động lực mạnh mẽ để người lao động hăng say cống hiến. Chăm lo trọn vẹn từ sức khỏe đến hậu phương.

Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho CBCNV luôn được thực hiện định kỳ và có chiều sâu. Hằng năm, vào dịp “Tháng Công nhân”, công ty phối hợp tổ chức các đợt khám tổng quát, tầm soát bệnh lý miễn phí cho hàng ngàn người lao động. Đồng thời, các gian hàng phúc lợi giảm giá sâu cùng hệ thống voucher mua sắm thiết yếu được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh người lao động, hậu phương của họ cũng nhận được sự quan tâm chu đáo. Từ hoạt động tặng quà sinh nhật, chăm lo con em dịp Tết Thiếu nhi 1/6, rằm Trung thu, cho đến các chương trình khen thưởng học sinh giỏi là con cán bộ, công nhân viên đều được duy trì đều đặn. Đối với các lao động xuất sắc, tiêu biểu, công ty đều tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm tái tạo sức lao động.

Sự chăm lo toàn diện từ vật chất đến tinh thần tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tạo ra sợi dây gắn kết bền chặt giữa người lao động và doanh nghiệp. Đó chính là chìa khóa vàng, nguồn nội lực to lớn giúp thương hiệu phân bón Lâm Thao vững vàng vượt qua mọi biến động thị trường và tiếp tục vươn cao, vươn xa trong những chặng đường sắp tới.

Hương Giang