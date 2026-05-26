Workshop thủ công - Điểm hẹn cuối tuần

Cuối tuần, thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại hay những hình thức giải trí quen thuộc, nhiều bạn trẻ lựa chọn tìm đến các workshop - trải nghiệm thực hành thủ công để tự tay làm vòng tay, nến thơm, tô tượng hay trang trí gương. Những không gian trải nghiệm nhỏ nhưng đầy màu sắc đang dần trở thành điểm hẹn cuối tuần của giới trẻ.

Khi người trẻ tìm niềm vui cuối tuần

Tại một workshop ở phường Vĩnh Yên, nhiều bạn trẻ chăm chú tô tượng, xâu từng hạt vòng tay hay tỉ mỉ trang trí những chiếc gương nhỏ. Không gian workshop trở nên nhộn nhịp với những cuộc trò chuyện, tiếng cười và sự hào hứng khi mỗi người tự tay hoàn thiện sản phẩm của mình. Mỗi món đồ đều mang màu sắc riêng, thể hiện cá tính và sự sáng tạo của người thực hiện.

Tìm đến workshop như một cách thư giãn sau những giờ học căng thẳng, em Đinh Thị Thu Phương, học sinh Trường THCS Liên Bảo chia sẻ: “Thay vì lướt điện thoại, cuối tuần em thường cùng bạn bè tham gia workshop để tô vẽ hoặc làm vòng tay. Khi tập trung vào từng chi tiết nhỏ, em cảm thấy thoải mái hơn và giảm được áp lực học tập. Dù sản phẩm chưa hoàn hảo nhưng em rất vui vì đó là món đồ do chính mình làm ra”.

Thu Phương (bên trái) cùng các bạn của mình lựa chọn workshop như một hoạt động thư giãn sau học tập.

Cũng lựa chọn workshop như một hoạt động cuối tuần, em Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh Trường THPT Nguyễn Viết Xuân chia sẻ: “Em tham gia workshop vì muốn hạn chế thời gian sử dụng điện thoại. Em thấy rất thú vị khi tự tay tạo ra những món đồ mang dấu ấn riêng của mình. Những hoạt động này cũng giúp em rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung hơn”.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, workshop còn trở thành điểm đến được nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa con em tham gia trải nghiệm vào dịp cuối tuần. Được ông nội đưa tới tham gia buổi tô tượng, bé Nguyễn Mai Vy tỏ ra thích thú khi lần đầu được tự tay pha màu, tô vẽ và hoàn thiện sản phẩm theo sở thích của mình. “Con thấy rất vui vì được thoải mái tô màu và chơi cùng các bạn”.

Bé Nguyễn Mai Vy thích thú trải nghiệm tô tượng cùng ông nội tại workshop thủ công cuối tuần ở phường Vĩnh Yên.

Không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ, mô hình workshop trải nghiệm còn được nhiều phụ huynh đánh giá tích cực trong bối cảnh sân chơi dành cho thiếu nhi hiện nay còn thiếu. Ông Nguyễn Văn Lưỡng, phường Vĩnh Phúc cho biết: Hiện nay, sân chơi, không gian sinh hoạt dành cho trẻ em còn khá thiếu, đặc biệt vào dịp nghỉ hè. Nhiều cháu khi không đi học thường chỉ ở nhà xem điện thoại, ti vi hoặc quanh quẩn với ông bà, cha mẹ. Vì vậy, những mô hình trải nghiệm thực tế như workshop tô tượng không chỉ giúp các cháu có thêm nơi vui chơi mà còn tạo cơ hội để rèn luyện sự tập trung, tính kiên nhẫn và khả năng sáng tạo. “Tôi cảm thấy không gian ở đây rất ý nghĩa, các cháu được học những điều cơ bản về hội họa, được tự tay làm sản phẩm mình thích. Đây là mô hình hay, vừa giúp các cháu giải trí, vừa học tập và hạn chế việc phụ thuộc vào thiết bị điện tử”

Không chỉ là hoạt động thư giãn

Không chỉ thu hút giới trẻ bởi sự mới mẻ, các workshop thủ công hiện nay còn ngày càng đa dạng về hoạt động trải nghiệm như làm vòng tay, nến thơm, tô tượng hay trang trí gương. Với chi phí dao động từ khoảng 35.000 đến 100.000 đồng, người tham gia có thể tự tay lựa chọn nguyên liệu, màu sắc và hoàn thiện những món đồ mang dấu ấn cá nhân. Không cần quá khéo tay, các hoạt động handmade vẫn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, giúp nhiều bạn trẻ giải tỏa áp lực sau giờ học tập và công việc.

Đa dạng các nguyên liệu để người tham gia lựa chọn cho sản phẩm của mình.

Theo anh Đặng Văn Tùng, người tổ chức workshop, phường Vĩnh Phúc cho biết: Thời gian đầu workshop được tổ chức với quy mô nhỏ trong không gian của cửa hàng nên số lượng người tham gia còn hạn chế. Tuy nhiên, khi mở rộng tổ chức tại các không gian bên ngoài, lượng người tham gia tăng lên đáng kể, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Riêng các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, số lượng người tham gia thường tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Phần lớn người tham gia hiện nay là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Nhiều người tìm đến workshop không chỉ để giải trí mà còn muốn có thêm không gian gặp gỡ bạn bè và trải nghiệm các hoạt động thực tế. Điều khiến các bạn trẻ thích thú nhất là được tự do sáng tạo theo phong cách riêng. Mỗi sản phẩm đều có màu sắc, cách trang trí khác nhau nên ai cũng cảm thấy đó là món đồ mang dấu ấn cá nhân của mình. Sau khi hoàn thiện tác phẩm, nhiều bạn trẻ còn chụp ảnh cùng sản phẩm do chính tay mình thực hiện để lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ lên mạng xã hội.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều workshop thủ công cho thấy nhu cầu trải nghiệm thực tế của giới trẻ đang tăng lên. Không chỉ là hoạt động cuối tuần, workshop handmade còn trở thành không gian để nhiều bạn trẻ gặp gỡ bạn bè, tìm niềm vui sáng tạo và tận hưởng cảm giác tự tay làm nên những món đồ mang dấu ấn riêng.

Nguyễn Toàn - Thùy Linh