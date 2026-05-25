Lao động có việc làm tăng thêm 4,2 nghìn người

Tháng 5/2026, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 4,2 nghìn lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động đạt 1.009 người, chiếm 23,8% tổng số lao động có việc làm tăng thêm; lao động có việc làm trong khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.283 người, chiếm 30,2%.

Công ty TNHH Herrhil Charm - xã Thanh Sơn giải quyết việc làm thường xuyên cho 350 lao động, với mức lương bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường lao động vẫn còn nhiều biến động khi số lao động thôi việc, mất việc làm ở mức 8,9 nghìn người, chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do ảnh hưởng từ biến động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là tín hiệu khả quan cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp đang phục hồi, góp phần tạo thêm việc làm, ổn định thị trường lao động và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh Thơ