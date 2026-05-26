Phụ nữ Phú Thọ sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc, lần thứ XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Những công trình, phần việc cụ thể không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chi hội cụm phụ nữ Tân Dân, phường Việt Trì xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ số.

Bám sát chủ đề công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026, các cấp Hội đã triển khai đợt thi đua cao điểm với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Nội dung thi đua tập trung vào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; thúc đẩy chuyển đổi số; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Tại xã vùng cao Thượng Long, phong trào thi đua được Hội phụ nữ xã triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nổi bật là phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh để trao đổi công việc, quảng bá sản phẩm và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Từ những lớp hướng dẫn kỹ năng số ở cơ sở, nhiều hội viên phụ nữ miền núi đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, từng bước thích ứng với môi trường số. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với chuyển đổi số, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua nhiều mô hình thiết thực. Tại xã Võ Miếu, mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Mới đây, ngày hội “Mổ lợn nhựa tiết kiệm” được tổ chức sôi nổi, thu về gần 430 triệu đồng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Hội LHPN xã Văn Miếu triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa tại chi hội phụ nữ khu Nhằn Hạ.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đua còn được thể hiện rõ nét qua các công trình bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Hội LHPN xã Văn Miếu đã triển khai công trình “Đoạn đường hoa” tại chi hội khu Cát và mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa tại chi hội Nhằn Hạ. Không chỉ góp phần làm sạch đường làng, ngõ xóm, mô hình còn tạo nguồn quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Nhân Nghĩa, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đã đồng loạt ra quân triển khai công trình “Hàng cây phụ nữ” với 40 cây phong linh trị giá khoảng 30 triệu đồng; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh các tuyến đường, góp phần tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho địa phương.

Tại khu vực đô thị, Hội LHPN các phường trên địa bàn đã tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua các mô hình “Tuyến phố không rác”, “Nhà sạch - ngõ đẹp”, “Phân loại rác tại hộ gia đình”. Các chi hội thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, duy trì cảnh quan đô thị xanh, sạch.

Cùng với các công trình, phần việc cụ thể, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu dân vũ, bóng chuyền hơi cũng được tổ chức rộng khắp tại các địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hội viên phụ nữ.

Phụ nữ xã Nhân Nghĩa tổ chức hoạt động trồng Hàng cây phụ nữ.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, điểm nổi bật của đợt thi đua lần này là tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở, góp phần tạo khí thế sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Đất Tổ năng động, nhân ái, chủ động thích ứng trong thời kỳ hội nhập.

Từ các phong trào thi đua, nhiều công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương và đời sống người dân đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Mỗi công trình, phần việc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm chung tay xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển văn minh, bền vững.

Ngọc Tuấn