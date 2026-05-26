Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiếp nhận 470 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, ngày 26/5, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các xã: Lâm Thao, Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Xuân Lũng đã tham gia Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026 với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Tiếp nhận 470 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026

Ngày hội hiến máu thu hút hơn 700 người đăng ký tham gia hiến máu.

Tiếp nhận 470 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các xã Lâm Thao, Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Xuân Lũng tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình thu hút hơn 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 470 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Tiếp nhận 470 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần bảo đảm nguồn máu ổn định, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ Hiến máu tình nguyện Đơn vị máu Ngày hội Lâm Thao Nhân dân Vì cộng đồng Chương trình Đại hội đại biểu tiếp nhận
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Workshop thủ công - Điểm hẹn cuối tuần

Workshop thủ công - Điểm hẹn cuối tuần
2026-05-26 09:40:00

baophutho.vn Cuối tuần, thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại hay những hình thức giải trí quen thuộc, nhiều bạn trẻ lựa chọn tìm đến các workshop -...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long