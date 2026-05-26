Tiếp nhận 470 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, ngày 26/5, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các xã: Lâm Thao, Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Xuân Lũng đã tham gia Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026 với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Ngày hội hiến máu thu hút hơn 700 người đăng ký tham gia hiến máu.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các xã Lâm Thao, Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Xuân Lũng tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình thu hút hơn 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 470 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần bảo đảm nguồn máu ổn định, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phương Thanh