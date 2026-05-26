Xã Vĩnh Tường phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sáng 26/5, UBND xã Vĩnh Tường phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Tam Phúc tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường phát biểu khai mạc và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường nhấn mạnh: Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi dịp lễ, Tết; tăng cường tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những cơ hội học tập và hội nhập, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ không gian mạng. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Quang cảnh lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Trường Tiểu học và THCS Tam Phúc, xã Vĩnh Tường.

Tại lễ phát động, lãnh đạo địa phương đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho học sinh. Các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, đồng hành cùng con em khi sử dụng internet và mạng xã hội. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích, quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em yếu thế.

Đối với các em học sinh, lãnh đạo xã mong muốn các em chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là kỹ năng an toàn trên môi trường mạng; biết yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô và giúp đỡ bạn bè.

Nhân dịp này, UBND xã Vĩnh Tường kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục chung tay bằng những hành động thiết thực, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.

Thu Thủy