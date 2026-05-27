Tăng quỹ phụ cấp hàng tháng ở thôn, tổ dân phố lên 16-20,24 triệu đồng

Mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng được áp dụng để chi trả cho tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Ngày 26/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Nghị định này là việc chính thức điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Nhằm động viên và đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ gắn bó trực tiếp với cộng đồng, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng mới với mức tăng rõ rệt so với trước đây.

Cụ thể, mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng tăng từ mức 6,0 lần lên 8,0 lần mức lương cơ sở (tương ứng 20,24 triệu đồng theo mức lương cơ sở mới từ 1/7) đối với các thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; hoặc các thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, khu vực biên giới, hải đảo, và những thôn đặc biệt khó khăn.

Mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng tăng từ mức 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 16,445 triệu đồng theo mức lương cơ sở mới từ 1/7) với tất cả các thôn, tổ dân phố còn lại.

Mức khoán quỹ này được áp dụng để chi trả cho tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố, bao gồm 3 chức danh thống nhất: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng tổ dân phố), và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Nghị định cũng quy định linh hoạt, giao trách nhiệm cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ phụ cấp được khoán và khả năng cân đối ngân sách để quy định chi tiết mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh, mức phụ cấp khi kiêm nhiệm, cũng như mức hỗ trợ đối với những người tham gia các công việc khác ở thôn, tổ dân phố.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích các địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, Nghị định mở cơ chế: Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự cân đối được ngân sách thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức chung được quy định ở trên mà không cần phải xin ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương.

Bên cạnh việc nâng cao mức phụ cấp, Nghị định 185/2026/NĐ-CP khẳng định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc do địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, ngân sách nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, giúp bảo đảm ổn định đời sống và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Nghị định số 185/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày ký, 26/5/2026. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực to lớn, giúp đội ngũ cán bộ không chuyên trách yên tâm cống hiến, nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư trong thời gian tới.

