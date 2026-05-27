Thời tiết ngày 27/5: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối, một số khu vực chuyển mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, ngày 27/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ chịu tác động mạnh hơn với nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Công nhân tại công trường trang bị các thiết bị bảo hộ, chống chọi với nắng nóngđể đảm bảo tiến độ công việc. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế là trọng tâm nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trong ngày.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; người dân cần chủ động phòng tránh, nhất là khi di chuyển ngoài trời hoặc làm việc tại khu vực trống trải.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau hiện có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 27/5, mưa dông tiếp tục mở rộng tại Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm, cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo và chủ động phương án bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa đến Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

