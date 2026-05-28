Thời tiết ngày 28/5: Bắc Bộ nắng nóng trước khi đón mưa dông, Nam Bộ mưa to cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/5, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiều khu vực trên cả nước cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng, sạt lở đất do mưa lớn cục bộ.

Từ chiều tối và đêm, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, với lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Sáng sớm cùng ngày, một số nơi tại Sơn La, Phú Thọ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Nông dân tỉnh Phú Thọ ra đồng thu hoạch hoa màu dưới nắng nóng oi bức. Ảnh: TTXVN

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam khu vực này chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông. Cao nguyên Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 10 - 20mm, cục bộ trên 50mm; Nam Bộ mưa 15 - 30mm, cục bộ trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Trên biển, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Cà Mau đến An Giang có mưa rào, dông rải rác. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2m; tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

