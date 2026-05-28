Người dân được lợi gì khi sử dụng xăng E10?

Xăng sinh học E10 sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ 1/6/2026, thay thế cho xăng khoáng

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), người có hơn 10 năm nghiên cứu về xăng E10 cho biết, xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu gồm khoảng 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Với tỉ lệ phối trộn ethanol ở mức 10% là mức khá thấp nhưng đủ để cải thiện một số tính chất của nhiên liệu. Cụ thể, ethanol có chứa oxy, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra hoàn thiện hơn, sạch hơn. Nhờ đó, hiệu suất đốt cháy được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của động cơ.

"Một số ý kiến cho rằng ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, nên khi pha trộn có thể làm giảm năng lượng của nhiên liệu, dẫn đến tăng tiêu hao. Tuy nhiên, trên thực tế, mức chênh lệch nhiệt trị này không lớn (chỉ khoảng vài phần trăm) và được bù đắp bởi quá trình cháy hiệu quả hơn trong động cơ", PGS.TS Phạm Hữu Tuyến nói.

Cũng theo chuyên gia này, các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy, khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu về cơ bản tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, trong một số trường hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện nhờ quá trình cháy tối ưu hơn.

Bên cạnh đó, lợi ích rõ rệt của xăng E10 là giảm phát thải. Các chất độc hại như khí CO (carbon monoxide) và một số hợp chất hữu cơ chưa cháy hết được cắt giảm đáng kể. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng.

Về chi phí, với các chính sách hỗ trợ hiện nay, xăng E10 thường có giá thấp hơn xăng khoáng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí vận hành phương tiện.

Quan trọng hơn, xăng E10 đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều thập kỷ, tại các quốc gia như Mỹ, Brazil hay Thái Lan. Thực tiễn cho thấy, loại nhiên liệu này không gây ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền động cơ và hoàn toàn phù hợp với các phương tiện đang lưu hành.

Xăng E10 không gây hại cho động cơ

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến khẳng định, về mặt kỹ thuật, xăng E10 không gây tác động tiêu cực đến hoạt động của các phương tiện giao thông. Khi sử dụng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống, các chỉ tiêu về công suất, hiệu suất vận hành cũng như phát thải của phương tiện cơ bản không thay đổi đáng kể. Việc chuyển đổi sang xăng E10, bao gồm cả các loại tương đương RON95, về cơ bản không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ.

Tuy nhiên, cũng giống như khi sử dụng xăng khoáng, để bảo đảm phương tiện hoạt động ổn định và bền bỉ, người sử dụng vẫn cần tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trên thực tế, với bất kỳ loại nhiên liệu nào, nhà sản xuất phương tiện đều đưa ra các hướng dẫn cụ thể về chu kỳ bảo dưỡng. Do đó, khi chuyển sang sử dụng xăng E10, người dùng chỉ cần tiếp tục thực hiện đúng các khuyến cáo này để bảo đảm chất lượng và tuổi thọ của phương tiện.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết, hầu hết các dòng xe máy được sản xuất từ sau năm 2000 đến nay đều đã tương thích với xăng E10. Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng khẳng định các phương tiện này hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 an toàn. Các bình xăng hiện nay đều đã được xử lý, sơn phủ bên trong; hệ thống ống dẫn và các chi tiết liên quan đến nhiên liệu cũng được thiết kế phù hợp với loại xăng sinh học này. Vì vậy, những lo ngại về việc xăng E10 gây ảnh hưởng tới xe máy đời mới là không có cơ sở.

Ông Tuấn cho biết thêm, đối với các dòng xe quá cũ, sản xuất trước năm 2000, một số chi tiết như gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu có thể bị lão hóa nhanh hơn theo thời gian khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đây chủ yếu là ảnh hưởng đến vật liệu cao su sau thời gian dài sử dụng, không phải tác động trực tiếp tới động cơ. Việc thay thế các chi tiết này cũng khá đơn giản và chi phí không đáng kể. Còn những lo ngại cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ, ăn mòn máy hay làm giảm độ bền phương tiện thì hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thực tế kiểm chứng.

Còn đối với ô tô, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) - tổ chức quy tụ phần lớn các nhà sản xuất và phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam đánh giá rằng hầu hết các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Bộ Công Thương sẽ vẫn tiếp tục duy trì lưu hành xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 nhằm bảo đảm lộ trình chuyển đổi phù hợp, tránh gây xáo trộn đối với một số lượng nhỏ dòng phương tiện đặc thù chưa tương thích hoàn toàn với xăng sinh học.

Xăng E5 đã được lưu thông trên thị trường Việt Nam từ năm 2015 và thực tế sử dụng trong suốt nhiều năm qua cho thấy loại nhiên liệu này phù hợp với đa số phương tiện, kể cả nhiều dòng xe cũ vẫn đang lưu hành hiện nay.

Đối với ý kiến cho rằng xăng E10 khiến xe hao nhiên liệu hơn, ông Tuấn nhìn nhận điều này về mặt lý thuyết có thể xảy ra. Nguyên nhân là do năng lượng nhiệt mà xăng E10 tạo ra thấp hơn xăng khoáng khoảng 3%. Tuy nhiên, mức chênh lệch này khá nhỏ và trên thực tế rất khó để người sử dụng có thể cảm nhận rõ việc tiêu hao nhiên liệu tăng thêm ở mức 3%.

Ở chiều ngược lại, xăng E10 lại có chỉ số octane cao hơn xăng khoáng RON95, giúp động cơ vận hành ổn định hơn. Một động cơ hoạt động ổn định cũng góp phần hỗ trợ tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy, rất khó khẳng định việc tiêu hao nhiên liệu thực tế sẽ chênh lệch đáng kể khi sử dụng xăng E10.

“Có thể nói, về mặt lý thuyết, xăng E10 có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 3%, nhưng trong điều kiện sử dụng thực tế, sự khác biệt này hầu như khó nhận biết rõ ràng”, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học khẳng định.

Theo ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá về khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả đánh giá của các nhà khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng.

Đáng chú ý, Việt Nam đã sử dụng xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2018, còn E10 được thí điểm từ tháng 8/2025. Tuy nhiên, đến nay, các doanh nghiệp phân phối cũng như Bộ Công Thương chưa nhận được phản hồi nào về việc E5 hay E10 gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất hoạt động hoặc tuổi thọ động cơ.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy nhiên liệu sinh học đã được sử dụng từ rất sớm. Mỹ và Brazil đã dùng xăng E10 từ những năm 1980. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines hiện đã sử dụng tới E15, thậm chí đang nâng lên E20 mà không ghi nhận các tác động tiêu cực đáng kể đối với động cơ phương tiện.

Theo baochinhphu.vn