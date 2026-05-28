Giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em vùng nông thôn

Chỉ trong chưa đầy một tuần, từ ngày 18 - 22/5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 học sinh tử vong. Điều đau lòng là các em đều đang trong độ tuổi đến trường, sinh sống tại khu vực nông thôn. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ, nhằm hạn chế tối đa những vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Trẻ em vui chơi tại khu vực ngầm suối, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước. Ảnh chụp tại ngầm suối Voi, xóm Máy 4, phường Tân Hòa.

Nguy cơ đuối nước rình rập

Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 trên sông Lô, xã Sông Lô khiến 5 học sinh tử vong tiếp tục là hồi chuông báo động về tình trạng đuối nước ở trẻ em vùng nông thôn. Đáng lo ngại, đây không phải vụ đuối nước duy nhất xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ đuối nước làm 13 học sinh tử vong. Trước đó, chỉ tính riêng thời điểm sau sáp nhập, từ tháng 7/2025 đến cuối năm 2025, toàn tỉnh đã có 23 trẻ em tử vong do đuối nước.

Toàn tỉnh có 3 con sông lớn chảy qua, gồm sông Đà, sông Lô và sông Hồng. Ngoài ra còn có trên 50 sông, ngòi có chiều dài trên 10 km cùng khoảng 130 sông, suối nhỏ phân bố tại các khu vực đồi núi, trung du. Tại nhiều xã khu vực nông thôn còn có hệ thống ao, hồ nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Với hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc, nguy cơ xảy ra đuối nước luôn thường trực, đặc biệt đối với trẻ em ở khu vực nông thôn. Nguyên nhân do điều kiện kinh tế, nhận thức, môi trường sống... Thực tế cho thấy, nhiều trẻ em không được học bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm. Các trường học cũng hạn chế về kinh phí tổ chức hoạt động ngoại khóa, dạy kỹ năng sống và phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình bận mưu sinh, cha mẹ đi làm xa nên việc quản lý, giám sát trẻ chưa thực sự sát sao. Trẻ thường tự chơi, tắm ở sông, suối, ao, hồ mà thiếu sự nhắc nhở của người lớn. Mặt khác, khu vực nông thôn còn thiếu sân chơi an toàn, bể bơi đạt chuẩn và các lớp dạy bơi cho trẻ em. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng và kỳ nghỉ hè dài khiến trẻ thường xuyên rủ nhau đi tắm sông, vui chơi gần khu vực nước sâu, nguy cơ cao xảy ra đuối nước.

Phòng, chống đuối nước - không thể chậm trễ

Ngay từ đầu dịp hè, nhiều cơ sở giải trí, trung tâm huấn luyện thể thao trên địa bàn tỉnh đã mở các lớp dạy bơi cho trẻ em nhằm trang bị kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Các trường cũng tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa rèn kỹ năng sống, tuyên truyền và trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, góp phần nâng cao nhận thức và giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tâm trong mùa hè.

Tại bể bơi tư nhân của gia đình anh Bùi Xuân Hùng ở khu phố Yên Hòa, xã Yên Thủy, những ngày hè luôn thu hút đông đảo trẻ em đến học bơi. Là giáo viên môn thể dục, nhiều năm nay, cứ mỗi dịp hè anh Hùng lại tổ chức các lớp dạy bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Hiện nay, lớp học của anh duy trì hơn 100 học viên, được phân chia theo nhiều khung giờ và độ tuổi khác nhau nhằm phù hợp với khả năng của từng em. Tại đây, các em được hướng dẫn bài bản từ những kỹ thuật bơi cơ bản đến kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Anh Hùng cho biết: “Mỗi dịp hè, nhu cầu học bơi của trẻ em tăng cao bởi phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến việc trang bị kỹ năng an toàn cho con em mình. Tôi mong muốn thông qua các lớp học không chỉ giúp các cháu biết bơi mà còn biết cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước, từ đó hạn chế tối đa những vụ đuối nước thương tâm có thể xảy ra".

Thầy giáo Bùi Xuân Hùng ở khu phố Yên Hòa, xã Yên Thủy hướng dẫn trẻ các kỹ thuật bơi và phòng tránh đuối nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 23,5% dân số. Trong đó, trẻ em sinh sống ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 64,5% tổng số trẻ toàn tỉnh. Đây là nhóm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước do điều kiện học tập, vui chơi và tiếp cận các kỹ năng an toàn dưới nước còn hạn chế so với khu vực thành thị.

Để hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước ở trẻ em, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với sự vào cuộc của cả nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Các trường đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng ứng cứu khi gặp đuối nước cho học sinh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý, giám sát trẻ em ngoài giờ học.

Bên cạnh đó, cần vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng sinh tồn dưới nước nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Các địa phương cũng cần quan tâm khai thác hiệu quả hệ thống bể bơi hiện có, duy trì và nhân rộng các mô hình “trường học an toàn”, “mùa hè an toàn”, từng bước nâng cao kỹ năng phòng vệ, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.

Đức Anh