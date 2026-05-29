Báo động đỏ nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng

Tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng khi bước vào cao điểm nắng nóng mùa hè. Các vụ cháy xảy ra liên tiếp trong những ngày cuối tháng 5 gây thiệt hại lớn về tài sản và gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy

Chỉ trong 2 ngày 26 - 27/5, nhiều vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại thôn Ngũ Hồ, xã Bình Xuyên, ngọn lửa xuất phát từ việc đốt rác bất cẩn đã cháy lan sang cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Phạm Thị Bích Huệ, thiêu rụi khoảng 165m2 nhà xưởng cùng nhiều hàng hóa, tài sản; thiệt hại ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng.

Ít giờ sau, tại Tiểu khu 13, xã Lương Sơn, một lán tạm bán quần áo và hoa quả cũng bị thiêu cháy khi lửa từ đống rác gần khu vực bén sang.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa tại Công ty TNHH SYC Green World (Khu công nghiệp Bình Xuyên 1).

Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy xảy ra trong đêm 26/5 tại Công ty TNHH SYC Green World thuộc Khu công nghiệp Bình Xuyên 1. Do doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế phế liệu với lượng lớn nhựa và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu xưởng rộng khoảng 4.000m2. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã phải xuyên đêm khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Trước đó, chiều 26/5, một vụ cháy khác cũng xảy ra tại Công ty Hàn Việt Colorcom thuộc Khu công nghiệp Thụy Vân. Do đặc thù sản xuất các sản phẩm nhựa nên khu vực xảy ra cháy phát sinh nhiều khói dày đặc, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy, bảo đảm an toàn cho người lao động và khu vực xung quanh.

Các vụ cháy liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ cháy, nổ đang ở mức rất cao, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, hanh khô và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Đáng lo ngại, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, xem nhẹ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy; việc đốt rác tự phát, sử dụng nguồn lửa gần khu dân cư, cơ sở kinh doanh vẫn diễn ra.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 130 vụ cháy, tăng 66 vụ so với cùng kỳ năm 2025; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 6,27 tỷ đồng và làm cháy hơn 2ha rừng thực bì. Đáng chú ý, nguyên nhân chủ yếu được xác định do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm tới 73% số vụ cháy). Riêng trong tháng 5/2026 - thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài, toàn tỉnh ghi nhận 29 vụ cháy, tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Lê Xuân Trường - Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh cho biết: Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, máy bơm nước... tăng đột biến. Nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài khiến hệ thống dây dẫn, ổ cắm, aptomat dễ bị quá tải, phát sinh chập cháy. Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống điện cũ, dây dẫn xuống cấp, tự ý câu mắc điện không bảo đảm an toàn hoặc sử dụng thiết bị điện kém chất lượng cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn tới cháy nổ.

Ngoài các yếu tố khách quan do thời tiết, nhiều nguyên nhân chủ quan từ chính thói quen sinh hoạt của người dân cũng tiềm ẩn nguy cơ cao, nhất là hành động đốt vàng mã, hút thuốc bất cẩn, sử dụng điện thoại và thiết bị sạc không đúng cách, để thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy hoặc quên tắt nguồn khi không sử dụng.

Theo lực lượng chức năng, tại nhiều cơ sở sản xuất, kho hàng, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, hệ thống điện chưa được kiểm tra định kỳ; vật liệu dễ cháy sắp xếp lộn xộn; phương tiện chữa cháy tại chỗ còn thiếu hoặc không bảo đảm hoạt động. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy trình phòng cháy chữa cháy, chưa tổ chức diễn tập xử lý tình huống cháy nổ cho người lao động.

Đối với các khu làng nghề truyền thống hoạt động xen kẽ trong khu dân cư, nguy cơ cháy, nổ càng cao do tập trung nhiều nguyên liệu dễ cháy, sử dụng máy móc công suất lớn trong khi hạ tầng phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, đường giao thông nhỏ hẹp gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại Công ty TNHH YaKjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thuỵ Vân).

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tăng cường rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, chợ, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp vật tư, hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị chữa cháy và xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sát với thực tế.

Đối với hộ gia đình và người dân, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm; không tự ý câu mắc điện tùy tiện; tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Đồng thời, cần bố trí nơi thờ cúng an toàn, hạn chế đốt vàng mã; chuẩn bị bình chữa cháy xách tay và xây dựng phương án thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, mỗi người dân, cơ sở sản xuất cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, không để những “đốm lửa nhỏ” trở thành thảm họa lớn.

Thuý Hường