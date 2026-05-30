Hiệu quả mô hình đội tuyên truyền pháp luật giữ bình yên cơ sở

Giữa những đổi thay của vùng quê đang trên đà phát triển, xã Toàn Thắng hôm nay không chỉ khởi sắc về kinh tế - xã hội mà còn giữ vững được sự bình yên nơi cơ sở. Có được kết quả ấy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó nổi bật là hiệu quả hoạt động của mô hình “Đội tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Những ngày cuối tuần, khi ánh chiều vừa tắt, các thành viên trong đội tuyên truyền lại chia thành từng nhóm xuống các thôn, xóm để tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp, cờ bạc, ma túy và tệ nạn xã hội. Không loa phóng thanh rầm rộ, không hình thức cầu kỳ, cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu đã giúp người dân tiếp cận thông tin một cách tự nhiên, hiệu quả.

Công an xã Toàn Thắng tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Hiện, toàn xã có 22 đội tuyên truyền ở 22 xóm với 110 thành viên là công an xã, Tổ an ninh trật tự, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh và những người có uy tín trong cộng đồng. Mô hình hoạt động có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đội tuyên truyền tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với trên 2.500 lượt người tham gia.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp sử dụng pháo không đúng quy định; vận động người dân giao nộp 2 khẩu súng cồn và 1 khẩu súng kíp tự chế.

Công an xã Toàn Thắng tuyên truyền và vận động người dân giao nộp súng tự chế.

Không chỉ tuyên truyền pháp luật, đội còn tích cực phối hợp cùng lực lượng công an tham gia tuần tra ban đêm, hỗ trợ lực lượng công an nắm bắt tình hình địa bàn. Qua đó đã góp phần ngăn chặn nhiều vụ việc từ sớm, không để phát sinh phức tạp.

Ông Bùi Văn Thành, người dân xóm Hông Thọng chia sẻ: “Trước đây bà con còn chủ quan, nhất là với các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Từ khi có đội tuyên truyền thường xuyên xuống cơ sở phổ biến, người dân nâng cao cảnh giác hơn nhiều. Mỗi khi có vụ việc bất thường, bà con đều chủ động báo công an”.

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn xã chỉ xảy ra 2 vụ việc vi phạm pháp luật; không phát sinh tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; nhiều mâu thuẫn trong Nhân dân được hòa giải ngay tại cơ sở.

Hiện trên địa bàn xã duy trì 27 mô hình bảo đảm an ninh trật tự, gồm: 22 mô hình xóm an toàn về an ninh trật tự, 3 mô hình nhà trường an toàn về an ninh trật tự, 1 mô hình camera an ninh và 1 mô hình đội tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các mô hình đã phát huy hiệu quả, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Mô hình camera an ninh xã Toàn Thắng góp phần giữ an ninh trật tự địa bàn.

Thiếu tá Bùi Văn Thái - Phó Trưởng Công an xã Toàn Thắng cho biết: “Chúng tôi xác định công tác phòng ngừa là giải pháp quan trọng hàng đầu. Muốn giữ bình yên địa bàn thì phải phát huy được vai trò của Nhân dân. Đội tuyên truyền chính là cầu nối giúp lực lượng công an gần dân hơn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề nổi lên tại cơ sở. Mô hình đã tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, mô hình đã được Công an tỉnh công nhận là mô hình điển hình trong phong trào Toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố, nhân rộng các tổ tự quản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm”.

Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, mô hình “Đội tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” ở xã Toàn Thắng đang từng ngày phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân .

Đinh Thắng