Cận cảnh đường dây sản xuất, buôn bán Đông dược trái phép quy mô lớn

Đánh giá về tính chất vụ việc, cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược trái phép với trị giá tiêu thụ lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm với chủ đề “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc Đông dược với quy mô lớn, hoạt động rộng khắp nhiều địa phương trên cả nước. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, khám xét tại hai địa điểm: Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và cơ sở tại địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung. Chủ cơ sở là hai đối tượng Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971, ngụ tại 151B Nguyễn Thượng Hiền) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960, ngụ tại 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định). Đồng thời, ban chuyên án cũng cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.

Kết quả đấu tranh đã bắt giữ hai đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra thị trường tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng. Chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín có giấy phép rõ ràng. Luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng và tuyệt đối không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo TTXVN