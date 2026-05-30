Giữ an toàn giao thông đường sắt

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đi qua khoảng 113km, giữ vai trò quan trọng trong vận tải hành khách, hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do tuyến đường sắt đi qua nhiều khu dân cư, giao cắt với hệ thống đường bộ nên nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn, nhất là tại các lối đi tự mở. Trước thực tế đó, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt, góp phần phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, Ban ATGT các cấp cùng các lực lượng chức năng trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường sắt bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Bảo đảm trật tự ATGT đường ngang có người gác tại km78+865, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kiến thức pháp luật về đường sắt; cảnh báo nguy cơ tai nạn tại các điểm giao cắt; vận động người dân không vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Cùng với đó, lực lượng công an và chính quyền địa phương nơi có tuyến đường sắt đi qua tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; không lấn chiếm hành lang an toàn; không tự ý mở lối đi qua đường sắt; không ném đất đá lên tàu, trộm cắp vật tư, thiết bị đường sắt.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý trên 300 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt, xử phạt trên 110 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang; cố tình vượt qua đường ngang, đường sắt khi không bảo đảm an toàn.

Để bảo vệ hành lang an toàn đường sắt và từng bước xóa các điểm giao cắt nguy hiểm, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Đường sắt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú, Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào tổ chức rào, xóa 21 lối đi tự mở; đồng thời rào thu hẹp, cấm ô tô tại 16 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn qua tỉnh. Đối với các lối đi tự mở chưa thể xóa ngay, các ngành chức năng đã lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”, biển hạn chế phương tiện, rào thu hẹp theo đúng quy định; bàn giao hồ sơ quản lý từng vị trí cho chính quyền địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ, không để phát sinh lối đi tự mở mới.

Sở Xây dựng cũng đã đề nghị UBND các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua tiếp tục duy trì hoạt động các chốt gác cảnh giới tại các lối đi tự mở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các địa phương phối hợp với ngành Đường sắt trang bị thiết bị cảnh giới, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp thông tin giờ tàu nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt. Hiện toàn tỉnh duy trì cảnh giới tại 294 lối đi tự mở có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, tỉnh đang khẩn trương thực hiện đầu tư xây dựng hai tuyến đường song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ phường Phúc Yên đến cầu Hạc Trì, với quy mô tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Khi hoàn thành, các tuyến đường này sẽ góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ nhiều lối đi tự mở, từng bước bảo đảm ATGT đường sắt bền vững, lâu dài.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, công tác bảo đảm ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt, giảm 2 vụ so với năm 2024. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận vụ tai nạn giao thông đường sắt nào.

ATGT đường sắt không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo khi qua đường sắt; không tự ý mở lối đi trái phép; không vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Sự đồng thuận, trách nhiệm của cộng đồng sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hạn chế tai nạn và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Lệ Oanh