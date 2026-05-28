Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Trạm Thản khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Ngày 28/5, tại Trường Tiểu học Tiên Phú, Đoàn Thanh niên xã Trạm Thản tổ chức khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026.

Xã Trạm Thản khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Lãnh đạo xã Trạm Thản trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tổ chức các sân chơi an toàn, lành mạnh để phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trong dịp hè có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giám sát học sinh trong những tháng nghỉ hè.

Đoàn Thanh niên với vai trò xung kích, tình nguyện tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong dịp hè năm 2026, như: Tổ chức sinh hoạt hè; tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; hỗ trợ, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục truyền thống, kỹ năng sống...

Xã Trạm Thản khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Công trình thanh niên “Thư viện số phòng, chống tai nạn đuối nước” do Đoàn Thanh niên xã triển khai.

Tại chương trình, Công an xã Trạm Thản đã tuyên truyền, trang bị kiến thức và các kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh và giáo viên nhà trường như: nhận diện các điểm nguy hiểm, phòng tránh và xử lý đuối nước, nguyên tắc cứu đuối an toàn...

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tháng hành động vì trẻ em xã Trạm Thản Khai mạc Kỹ năng phòng tránh đuối nước Đoàn thanh niên xã trường Tiểu học Học sinh nghèo vượt khó Phòng chống đuối nước Hoàn cảnh khó khăn tổ chức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người dân được lợi gì khi sử dụng xăng E10?

Người dân được lợi gì khi sử dụng xăng E10?
2026-05-28 09:48:00

Ethanol có chứa oxy, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra hoàn thiện hơn, sạch hơn. Nhờ đó, hiệu suất đốt cháy được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của động cơ.

Chuyển đổi số ở trường miền núi

Chuyển đổi số ở trường miền núi
2026-05-28 09:10:00

baophutho.vn Giữa những triền đồi xanh của xã Tây Cốc, nơi nhiều phụ huynh vẫn phải mưu sinh xa nhà, gửi con cái cho ông bà trông nom, chăm sóc. Để quản lý...

Khi nào nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ?

Khi nào nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ?
2026-05-27 14:21:00

Do tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía tây suy yếu bớt nên từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc...

Mùa hè an toàn bắt đầu từ kỹ năng sống

Mùa hè an toàn bắt đầu từ kỹ năng sống
2026-05-27 13:39:00

baophutho.vn Mỗi dịp hè đến, trẻ em có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ...

Tin liên quan

Cùng chủ đề

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long