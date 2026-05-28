Xã Trạm Thản khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Ngày 28/5, tại Trường Tiểu học Tiên Phú, Đoàn Thanh niên xã Trạm Thản tổ chức khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026.
Lãnh đạo xã Trạm Thản trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Việc tổ chức các sân chơi an toàn, lành mạnh để phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trong dịp hè có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giám sát học sinh trong những tháng nghỉ hè.
Đoàn Thanh niên với vai trò xung kích, tình nguyện tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong dịp hè năm 2026, như: Tổ chức sinh hoạt hè; tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; hỗ trợ, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục truyền thống, kỹ năng sống...
Công trình thanh niên “Thư viện số phòng, chống tai nạn đuối nước” do Đoàn Thanh niên xã triển khai.
Tại chương trình, Công an xã Trạm Thản đã tuyên truyền, trang bị kiến thức và các kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh và giáo viên nhà trường như: nhận diện các điểm nguy hiểm, phòng tránh và xử lý đuối nước, nguyên tắc cứu đuối an toàn...
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
Thu Hà
