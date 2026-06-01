Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương

Sáng 1/6, Đoàn giám sát số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn giám sát số 20 đã thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 chuyên đề trọng tâm. Theo đó, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết quan trọng, trụ cột của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành viên đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương.

Đảng ủy xã đã quan tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bước đầu đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 62,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9%. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hiền Lương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị xã cơ bản được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định. UBND xã niêm yết công khai trên 433 thủ tục hành chính; 100% hồ sơ được hướng dẫn thực hiện trực tuyến và thanh toán điện tử. Trong quý I/2026, chỉ số chất lượng phục vụ hành chính công của xã xếp thứ 16/148 xã, phường...

Lãnh đạo UBND xã Hiền Lương kiến nghị, đề xuất một số nội dung tại buổi giám sát.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai nghiêm túc, chủ động, bám sát chỉ đạo của cấp trên. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được đẩy mạnh; văn bản, hồ sơ công việc cơ bản được xử lý trên môi trường điện tử. Xã đã triển khai số hóa Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, dữ liệu số dùng chung, hỗ trợ kinh phí cho chuyển đổi số, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền theo quy định. Quan tâm quy hoạch, mở rộng Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ; thu hút đầu tư các dự án hạ tầng, du lịch, dịch vụ và giao thông trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Quang cảnh buổi giám sát.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương trong việc chuẩn bị báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy những kết quả, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhất là trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các nghị quyết trụ cột; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc; quan tâm công tác sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, xã cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp xã, quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng làm cơ sở định hướng phát triển bền vững.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Lương.

Đồng chí Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, xã Hiền Lương cần rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quan tâm thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, đảm bảo đúng quy định, tiến độ đề ra.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Lương, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo quy định.

Đức Anh