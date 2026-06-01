Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, môn Tiếng Anh: 310 thí sinh vắng thi, 1 thí sinh vi phạm quy chế

Chiều 1/6, các thí sinh tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành môn thi thứ hai - Tiếng Anh tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Buổi thi môn Tiếng Anh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, nhiều thí sinh hài lòng với phần làm bài. Ảnh: thí sinh sau khi hoàn thành môn thi tại điểm thi Trường THPT Việt Trì.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi thứ hai, môn Tiếng Anh có 55.428 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 310 thí sinh (0,56%). Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, có 1 thí sinh vi phạm quy chế (mang điện thoại vào phòng thi).

Đa số thí sinh đánh giá đề thi môn Tiếng Anh bám sát chương trình học, phù hợp với định hướng ôn tập, có tính phân hóa, nhiều thí sinh hài lòng với phần làm bài của mình.

Công tác tổ chức thi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các lực lượng tham gia và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả công tác tổ chức thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được bảo đảm; không xảy ra sự cố bất thường ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh.

Trước đó, trong buổi sáng 1/6, bài thi môn Ngữ Văn có 433 thí sinh vắng thi, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Sáng mai (2/6), các thí sinh sẽ thi môn Toán theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút.

Lê Hoàng