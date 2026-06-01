Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, môn Ngữ văn: Vắng 433 thí sinh, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế

Sáng 1/6, các thí sinh tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Cán bộ Hội đồng coi thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin của thí sinh trước giờ làm bài.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Ngữ văn có 57.154 thí sinh đăng ký dự thi, 433 thí sinh vắng thi (79 thí sinh đã có thông tin từ phụ huynh học sinh thuộc diện xét tuyển, đỗ trường khác và không đi thi; 354 vắng thi không lý do, chiếm 0,62%).

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ngành Giáo dục và Đào tạo đã huy động 5.292 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức thi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện lực được chuẩn bị đầy đủ.

Tại các điểm thi, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tổ chức thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được bảo đảm; không xảy ra sự cố bất thường ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh.

Đặc biệt, trong buổi thi môn Ngữ văn, với thời gian làm bài 120 phút, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Các Hội đồng coi thi thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức thi theo quy định, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Tam Dương II trao đổi về đề thi môn Văn sau kết thúc môn thi.

Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi, đa số thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn bám sát chương trình học, phù hợp với định hướng ôn tập, có tính phân hóa hợp lý và tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, kỹ năng làm bài. Nhiều thí sinh cho biết hoàn thành tốt bài thi.

Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo thuận lợi cho các thí sinh tiếp tục tham gia những môn thi tiếp theo của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Buổi chiều nay 1/6, thí sinh thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

Thuý Hường