Phú Thọ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sáng 1/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn tỉnh; đại diện các doanh nghiệp tài trợ cùng các thầy, cô giáo và 250 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 1 triệu trẻ em toàn tỉnh.

Tháng hành động vì trẻ em là hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 6 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đây cũng là hoạt động thiết thực cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới thực hiện mục tiêu kép, vừa tăng cường bảo vệ trẻ em, vừa hỗ trợ các em phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực số để từng bước hình thành thế hệ công dân số trong tương lai.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Nhiều chính sách an sinh dành cho trẻ em được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa và các chương trình vì trẻ em không ngừng được tăng cường.

Hiện nay, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh được quan tâm, trợ giúp, chăm sóc và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng; quyền trẻ em ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Môi trường sống, học tập, vui chơi của trẻ em từng bước được cải thiện, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng và xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; bảo đảm mọi trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được chăm sóc, học tập và phát triển toàn diện.

Trong dịp hè, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Chủ động rà soát các khu vực ao, hồ, sông, suối, công trình có nguy cơ mất an toàn để cắm biển cảnh báo, rào chắn, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc khẳng định đây không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Đồng chí kêu gọi các cấp, ngành, phụ huynh, giáo viên cùng toàn thể Nhân dân chung tay xây dựng xã hội nhân văn, giàu lòng nhân ái, nơi mọi trẻ em đều được yêu thương, tôn trọng, bảo vệ và có cơ hội phát triển công bằng.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống; biết yêu thương, sẻ chia và chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước cũng như các tác động tiêu cực trên môi trường mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đã trao tặng 30 suất học bổng, 30 suất quà cùng 22 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh