Gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 1/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh gồm 21 đại biểu, đại diện cho hơn 330 nghìn đoàn viên, công nhân, lao động trong tỉnh. Trong đó, có 3 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu chỉ định.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 3/6 đến hết ngày 5/6) với 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên cả nước. Báo cáo Chính trị của Đại hội lần này xác định Chủ đề: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu các văn kiện, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh đúng thực tiễn và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, góp phần vào thành công của Đại hội. Tranh thủ cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị trong xây dựng tổ chức Công đoàn, nhất là các giải pháp thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động. Sau Đại hội, cần sớm tuyên truyền kết quả Đại hội đến cán bộ, đoàn viên và người lao động; tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Diệu Thu - Tạ Thanh