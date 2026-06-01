Kịp thời hỗ trợ thí sinh sau ca mổ cấp cứu tham dự kỳ thi vào lớp 10

Khoảng 20 giờ ngày 31/5, khi chỉ còn ít giờ trước thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, thí sinh Đỗ Văn Tiến Đạt (phòng thi số 06, Hội đồng coi thi Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ) là học sinh trường THCS Cự Thắng, xã Võ Miếu bất ngờ phải phẫu thuật cấp cứu do viêm ruột thừa. Với sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Phú Thọ, Hội đồng coi thi, em đã hoàn thành 2 môn thi trong ngày đầu tiên.

Thí sinh Đỗ Văn Tiến Đạt tại Hội đồng coi thi Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ.

Được biết, trước tình huống đặc biệt này, Công an phường Phú Thọ đã nhanh chóng phối hợp với gia đình và các đơn vị liên quan bố trí phương tiện đưa đón thí sinh từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ đến hội đồng thi, bảo đảm có mặt đúng giờ và an toàn trong suốt quá trình dự thi.

Cùng với đó, Hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi để hỗ trợ thí sinh về điều kiện đi lại, sức khỏe và tâm lý, giúp em yên tâm hoàn thành bài thi.

Sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đội ngũ phục vụ tại điểm thi đã giúp thí sinh vượt qua khó khăn, không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng sau nhiều năm học tập, rèn luyện.

Các lực lượng đồng hành, hỗ trợ thí sinh Đỗ Văn Tiến Đạt.

Hình ảnh các lực lượng đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với học sinh, bảo đảm mọi thí sinh đều có cơ hội thực hiện quyền được học tập và dự thi trong điều kiện thuận lợi nhất.

Theo kế hoạch, sáng mai 2/6, các thí sinh sẽ làm bài thi Toán (không chuyên), thời gian làm bài 120 phút.

Với sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng, em Đỗ Văn Tiến Đạt sẽ tiếp tục hoàn thành kỳ thi, nuôi dưỡng ước mơ bước vào ngôi trường mong muốn.

Hiền Mai