Ươm những “mầm xanh” tri thức nơi miền núi

Giữa vùng miền đất vùng núi xã Thanh Sơn, Trường THCS Lê Quý Đôn nhiều năm qua đã trở thành điểm sáng tiêu biểu của ngành giáo dục. Không chỉ nổi bật bởi thành tích dạy và học, ngôi trường còn là nơi chắp cánh ước mơ, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên cho nhiều thế hệ học sinh.

Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn tận tình hướng dẫn, khuyến khích học sinh chủ động trình bày và phát huy năng lực học tập.

Tiền thân là Trường Phổ thông Chuyên cấp II Thanh Sơn, được thành lập ngày 21/8/1993, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Lê Quý Đôn đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu khối THCS của địa phương.

Những ngày đầu thành lập, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn. Phòng học đơn sơ, trang thiết bị thiếu thốn, đời sống Nhân dân miền núi còn nhiều vất vả khiến hành trình “gieo chữ” của các thế hệ thầy cô gặp không ít gian nan. Tuy nhiên, bằng tâm huyết, ý chí vượt khó cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nhà trường từng bước vươn lên, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Đến nay, diện mạo nhà trường đã có nhiều đổi thay. Khuôn viên xanh, sạch, đẹp; các dãy phòng học khang trang; hệ thống trang thiết bị hiện đại tạo nên môi trường học tập thân thiện, an toàn và giàu cảm hứng. Các phòng học đều được trang bị máy chiếu, bảng tương tác phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy. Khu nhà điều hành cùng hệ thống phòng chức năng đồng bộ đáp ứng yêu cầu dạy học trong giai đoạn chuyển đổi số.

Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tận tâm với nghề. Đây là yếu tố cốt lõi làm nên chất lượng và thương hiệu của Trường THCS Lê Quý Đôn.

Nhiều giáo viên của trường là những gương mặt tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Cô Trần Thị Kiều Hoa - giáo viên môn Toán nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đã dìu dắt nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi. Thầy Vũ Văn Minh - giáo viên Tin học với phương pháp giảng dạy sáng tạo, giúp đội tuyển Tin học của trường luôn nằm trong tốp đầu của huyện và tỉnh. Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc - giáo viên Ngữ văn tận tụy, luôn truyền cảm hứng học tập và tình yêu văn học cho học sinh.

Trường THCS Lê Quý Đôn không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tạo môi trường học tập tích cực cho học sinh.

Bên cạnh những gương mặt tiêu biểu ấy còn có biết bao thầy cô ngày đêm lặng thầm cống hiến. Họ không chỉ truyền đạt tri thức mà còn là những người truyền lửa, khơi dậy ý chí vươn lên cho học sinh miền núi. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng nhờ sự động viên, dìu dắt của thầy cô đã nỗ lực học tập, đạt thành tích cao và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ bước vào những ngôi trường lớn hơn.

Từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi hằng năm đạt từ 55-70%; hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 95%; chất lượng đại trà thi THPT năm học 2024-2025 đứng thứ 4/249 trường của tỉnh Phú Thọ (cũ), năm nay tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, môn Ngữ văn khảo sát của Sở GD&ĐT đứng thứ 8/262 trường.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã trở thành niềm tự hào của nhà trường. Trong 5 năm gần đây, Trường THCS Lê Quý Đôn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của huyện (cũ) về số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi các cấp. Nhiều môn học vươn lên tốp đầu cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt huy chương vàng, bạc trong các kỳ thi trên Internet cấp quốc gia.

Những thành tích ấy là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ cả thầy và trò. Đằng sau mỗi giải thưởng là những buổi học miệt mài, những giờ ôn luyện đến tối muộn và cả sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Đó còn là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, hiếu học của học sinh miền núi xã Thanh Sơn.

Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường còn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và lý tưởng cho học sinh. Các hoạt động ngoại khóa, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa được tổ chức thường xuyên, góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho các em. Hình ảnh học sinh tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bạn nghèo hay sôi nổi trong các chương trình văn nghệ, thể thao đã trở thành nét đẹp quen thuộc của nhà trường. Qua những hoạt động ấy, học sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng mà còn học cách sẻ chia, biết sống trách nhiệm với cộng đồng.

Công tác Đội và phong trào thiếu niên nhiều năm liền dẫn đầu toàn huyện. Các tổ chức Đảng, Công đoàn trong nhà trường luôn đạt danh hiệu vững mạnh, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, dân chủ và sáng tạo.

Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục phấn đấu trong chặng đường mới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Ban - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: Trong bối cảnh ngành giáo dục đang chuyển mạnh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và đẩy mạnh chuyển đổi số, Trường THCS Lê Quý Đôn tiếp tục xác định đổi mới là yêu cầu tất yếu. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; khuyến khích giáo viên sáng tạo trong giảng dạy và học sinh chủ động trong học tập.

Hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng bằng truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục viết tiếp những trang thành tích mới. Giữa miền núi còn nhiều gian khó của Phú Thọ, những “mầm xanh” tri thức vẫn đang từng ngày lớn lên từ mái trường này. Và chính từ nơi đây, biết bao ước mơ đang được chắp cánh, mang theo niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho quê hương, đất nước.

Song Hà