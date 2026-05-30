Lan tỏa tinh thần đổi mới từ những giờ học Lịch sử số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhiều giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa công nghệ vào lớp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích, giáo viên môn Lịch sử, Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Phú là một trong những điển hình như vậy. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến, cô đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm thiết thực trong giảng dạy và hoạt động Đoàn.

Đưa công nghệ số vào những bài học lịch sử

Nhận thấy học sinh ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích luôn trăn trở tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy để môn Lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn. Thay vì truyền đạt kiến thức theo phương pháp truyền thống, cô mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và các nền tảng công nghệ vào từng bài giảng.

Trong bài học về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh được trải nghiệm không gian 3D của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên thông qua kính thực tế ảo. Những tư liệu số, hiện vật 3D và hình thức tương tác trực quan giúp học sinh có cảm giác như đang trực tiếp tham quan di tích, từ đó tiếp nhận kiến thức một cách sinh động và dễ nhớ hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích hướng dẫn học sinh trải nghiệm không gian 3D Khu di tích Kim Liên bằng kính thực tế ảo.

Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ để trình chiếu bài giảng, cô giáo Ngọc Bích còn khuyến khích học sinh sử dụng AI để tìm kiếm, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức; tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm, trò chơi tìm hiểu nhân vật lịch sử nhằm phát huy tính chủ động và khả năng sáng tạo của học sinh.

Những đổi mới đó đã mang lại hiệu quả rõ nét, nhiều học sinh không còn tâm lý học đối phó mà chủ động tìm hiểu thêm kiến thức lịch sử, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp.

Em Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: “Mỗi bài học, cô giáo Ngọc Bích đều cung cấp thêm nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa nên chúng em cảm thấy môn Lịch sử gần gũi và hấp dẫn hơn. Việc ứng dụng AI và công nghệ số trong bài giảng cũng giúp chúng em có thêm động lực học tập, biết khai thác công nghệ hiệu quả phục vụ việc học”.

Không chỉ đổi mới trong lớp học, cô giáo Ngọc Bích còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Tinh thần tiên phong của cô đã góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổ Sử - Địa - Ngoại ngữ nhận xét: “Cô Ngọc Bích là giáo viên trẻ nhiệt huyết, có chuyên môn vững vàng và luôn tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số. Những bài giảng sáng tạo của cô không chỉ giúp học sinh phát huy năng lực tự học mà còn tạo động lực để nhiều giáo viên mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy”.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sáng tạo

Không chỉ tận tâm với công tác chuyên môn, trên cương vị Bí thư Đoàn trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm sáng tạo và phong trào thanh niên dành cho học sinh. Dù ở vai trò nào, cô cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nhiệt huyết của tuổi trẻ ngành Giáo dục.

Theo cô Nguyễn Ngọc Trâm - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, điều đáng quý ở cô Bích không chỉ là tinh thần tự học, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó mà còn là sự tận tâm với học sinh và trách nhiệm trong từng công việc được giao.

Cô Nguyễn Ngọc Trâm (đeo kính) cùng giáo viên Trường THPT Trần Phú dự giờ tiết dạy ứng dụng công nghệ số của cô Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Trong quá trình công tác, cô giáo Ngọc Bích đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh tham gia các dự án sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời tích cực đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường.

Mới đây, cô xuất sắc giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực Vĩnh Phúc với chuyên đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành tích này là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cô trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong môi trường học đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích xuất sắc giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực Vĩnh Phúc.

Với cô giáo Ngọc Bích, học tập và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc làm tốt công việc hằng ngày, không ngừng học tập, rèn luyện và đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong thời gian tới, cô xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ số trong giảng dạy môn Lịch sử; khai thác hiệu quả các dự án số hóa, mô hình thực tế ảo và dữ liệu về di tích lịch sử nhằm nâng cao tính trực quan của bài học.

Bên cạnh đó, cô đặc biệt chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng AI an toàn, hiệu quả; biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin và phân biệt giữa sự thật lịch sử với những nội dung sai lệch trên không gian mạng.

Bằng sự tận tụy với nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích đang từng ngày truyền cảm hứng học tập tới học sinh. Những giờ học Lịch sử ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp kiến thức trở nên sinh động, hấp dẫn hơn mà còn góp phần bồi đắp truyền thống, lý tưởng sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyễn Toàn