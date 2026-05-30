Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường giải pháp đẩy lùi bạo lực học đường

Ngày 29/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 3147/BGDĐT-HSSV gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian gần đây ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông với tính chất vi phạm pháp luật ở mức độ phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất, tinh thần học sinh và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới.

Một trong số các giải pháp là cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng của Hiệu trưởng, Công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng Đoàn - Đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt đồng thời bảo vệ học sinh tố giác; đồng thời thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học; Thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi trực tiếp, nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh... Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; Thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xử lý nghiêm minh, kịp thời cá nhân và tập thể vi phạm, thiếu trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm tính răn đe và tính giáo dục...

